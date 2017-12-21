"الصحة": تسجيل 222 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 106 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، تسجيل 222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551210 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 106 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540284 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8865 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 28 حالة.
"الصحة": تسجيل 222 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 106 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-12-21
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، تسجيل 222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551210 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 106 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540284 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8865 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 28 حالة.
21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
03:39 PM
"الصحة": تسجيل 222 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 106 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، تسجيل 222 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 551210 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 106 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540284 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8865 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 28 حالة.