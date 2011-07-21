٥٠٠ عربة جولف لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات من الجمرات.. مجانًا

وفرتها الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ساهمت 500 عربة غولف وفرتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في ساحات منشأة الجمرات، في نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من جسر الجمرات إلى خارج ساحات الجسر.

وتعمل عربات الغولف التي رصدتها عدسة "سبق" على مدار الساعة في نقل ضيوف الرحمن من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى آخر نقطة في الجسر؛ وهي خدمة تسهّل على ضيوف الرحمن التنقل بعد رمي الجمرات، وتوفرها الهيئة الملكية بشكل مجاني.

وبلغ إجمالي العربات 500 عربة تقريبًا، وتقدم الخدمة حتى مغادرة حجاج بيت الله الحرام مشعر منى.