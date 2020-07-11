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بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

تمكنت شرطة الجوف منه وأُحيل إلى دار ملاحظة لاتخاذ الإجراءات بحقه

تمكنت شرطة الجوف من القبض على حدث يبلغ من العمر 15 عاماً، قام بالإساءة وتهديد الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، أوضح سناب الداخلية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحد الأشخاص بالإساءة وتهديد الفتيات، فقد تمكنت شرطة الجوف من ضبطه، وتبيّن أنه حدث يبلغ من العمر 15 عاماً؛ حيث تمت إحالته إلى دار الملاحظة لاتخاذ الإجراءات بحقه.

شرطة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل
سبق

تمكنت شرطة الجوف من القبض على حدث يبلغ من العمر 15 عاماً، قام بالإساءة وتهديد الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، أوضح سناب الداخلية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحد الأشخاص بالإساءة وتهديد الفتيات، فقد تمكنت شرطة الجوف من ضبطه، وتبيّن أنه حدث يبلغ من العمر 15 عاماً؛ حيث تمت إحالته إلى دار الملاحظة لاتخاذ الإجراءات بحقه.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:33 AM

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

تمكنت شرطة الجوف منه وأُحيل إلى دار ملاحظة لاتخاذ الإجراءات بحقه

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هادي العصيمي - الرياض
0
742

تمكنت شرطة الجوف من القبض على حدث يبلغ من العمر 15 عاماً، قام بالإساءة وتهديد الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في التفاصيل، أوضح سناب الداخلية أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحد الأشخاص بالإساءة وتهديد الفتيات، فقد تمكنت شرطة الجوف من ضبطه، وتبيّن أنه حدث يبلغ من العمر 15 عاماً؛ حيث تمت إحالته إلى دار الملاحظة لاتخاذ الإجراءات بحقه.

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