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القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق

في برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية النيجر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة أيضاً للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية النيجر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة أيضاً للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
08:44 PM

القيادة تعزي رئيس النيجر في وفاة الرئيس الأسبق

في برقيتي عزاء ومواساة من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية النيجر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة أيضاً للرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق، قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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