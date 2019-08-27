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ألمانيا تنهي عملية إجلاء جنودها من أفغانستان

"كارينباور" بينت أن كل أفراد المهمة غادروا جوّاً

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن بلادها أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول.

وقالت الوزيرة: "جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة لنا على الأرض؛ قد غادروا كابول جوّاً"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأكدت أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تنهي عملية إجلاء جنودها من أفغانستان
سبق

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن بلادها أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول.

وقالت الوزيرة: "جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة لنا على الأرض؛ قد غادروا كابول جوّاً"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأكدت أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
09:29 PM

ألمانيا تنهي عملية إجلاء جنودها من أفغانستان

"كارينباور" بينت أن كل أفراد المهمة غادروا جوّاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن بلادها أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول.

وقالت الوزيرة: "جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة لنا على الأرض؛ قد غادروا كابول جوّاً"؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأكدت أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

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