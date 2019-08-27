أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن بلادها أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول. وقالت الوزيرة: "جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة لنا على الأرض؛ قد غادروا كابول جوّاً"؛ وفقاً لـ"رويترز". وأكدت أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

ألمانيا تنهي عملية إجلاء جنودها من أفغانستان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-26 أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن بلادها أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول.



وقالت الوزيرة: "جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة لنا على الأرض؛ قد غادروا كابول جوّاً"؛ وفقاً لـ"رويترز".



وأكدت أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 09:29 PM

ألمانيا تنهي عملية إجلاء جنودها من أفغانستان "كارينباور" بينت أن كل أفراد المهمة غادروا جوّاً





A A A





0 مشاركة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن بلادها أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابول.



وقالت الوزيرة: "جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفيدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة لنا على الأرض؛ قد غادروا كابول جوّاً"؛ وفقاً لـ"رويترز".



وأكدت أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.