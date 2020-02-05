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السعودية تتقدم 8 مراكز في تصنيف أقوى جيوش العالم.. سبقت هذه الدول

تواصل العمل نحو الانتقال إلى مستقبل مختلف

كشف موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، عن احتلال السعودية المرتبة الـ17 عالميًا في تصنيف القوى العسكرية لعام 2020، بحسب القائمة التي يصدرها دوريًا.

وقفز تصنيف الجيش السعودي 8 مراتب كاملة من المرتبة الـ25 إلى 17 عالميًا، متفوقًا على قوى عسكرية عالمية وإقليمية في تصنيف أقوى جيوش العالم.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ4 إقليميًا، متفوقة على الجيش الإسرائيلي الذي تراجع إلى المركز الـ18 عالميًا، كما سجلت تقدمًا ملحوظًا على القوة العسكرية الكندية والكورية الشمالية في سباق الأقوى عالميًا.

بينما جاء الجيش المصري الـ9 عالميًا، والأول إقليميًا، فيما تراجع الجيش التركي إلى المركز الـ13 عالميًا، بعد أن كان يحتل المرتبة الـ9 في تصنيف 2019.

عتاد المملكة

وبحسب تصنيف الموقع العسكري المختص، فإن المملكة تمتلك نحو 478 ألف جندي في الخدمة، وقرابة 325 ألف جندي احتياط، بإجمالي قوة بشرية بلغت 803 آلاف جندي، كما تمتلك المملكة قوة جوية ضاربة تضم 879 طائرة عسكرية متنوعة.

كما تمتلك القوات البرية السعودية قرابة 13 ألف مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل، ولا يسبقها سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية. كما تتسلح القوات البرية بعدد 1062 دبابة.

ويشير "جلوبال فاير باور" إلى أن المملكة تواصل العمل نحو الانتقال إلى مستقبل مختلف، وإمداد قواتها المسلحة بأحدث المعدات والأسلحة.

ويستقي موقع "جلوبال فاير باور" بياناته ومعلوماته من كتاب حقائق العالم، الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشكل سنوي، ويتضمن نحو صفحتين إلى ثلاث عن كل دولة تعترف بها الولايات المتحدة.

الجيش السعودي تصنيف القوى العسكرية لعام 2020 القوات البرية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تتقدم 8 مراكز في تصنيف أقوى جيوش العالم.. سبقت هذه الدول
سبق

كشف موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، عن احتلال السعودية المرتبة الـ17 عالميًا في تصنيف القوى العسكرية لعام 2020، بحسب القائمة التي يصدرها دوريًا.

وقفز تصنيف الجيش السعودي 8 مراتب كاملة من المرتبة الـ25 إلى 17 عالميًا، متفوقًا على قوى عسكرية عالمية وإقليمية في تصنيف أقوى جيوش العالم.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ4 إقليميًا، متفوقة على الجيش الإسرائيلي الذي تراجع إلى المركز الـ18 عالميًا، كما سجلت تقدمًا ملحوظًا على القوة العسكرية الكندية والكورية الشمالية في سباق الأقوى عالميًا.

بينما جاء الجيش المصري الـ9 عالميًا، والأول إقليميًا، فيما تراجع الجيش التركي إلى المركز الـ13 عالميًا، بعد أن كان يحتل المرتبة الـ9 في تصنيف 2019.

عتاد المملكة

وبحسب تصنيف الموقع العسكري المختص، فإن المملكة تمتلك نحو 478 ألف جندي في الخدمة، وقرابة 325 ألف جندي احتياط، بإجمالي قوة بشرية بلغت 803 آلاف جندي، كما تمتلك المملكة قوة جوية ضاربة تضم 879 طائرة عسكرية متنوعة.

كما تمتلك القوات البرية السعودية قرابة 13 ألف مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل، ولا يسبقها سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية. كما تتسلح القوات البرية بعدد 1062 دبابة.

ويشير "جلوبال فاير باور" إلى أن المملكة تواصل العمل نحو الانتقال إلى مستقبل مختلف، وإمداد قواتها المسلحة بأحدث المعدات والأسلحة.

ويستقي موقع "جلوبال فاير باور" بياناته ومعلوماته من كتاب حقائق العالم، الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشكل سنوي، ويتضمن نحو صفحتين إلى ثلاث عن كل دولة تعترف بها الولايات المتحدة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
02:01 AM

السعودية تتقدم 8 مراكز في تصنيف أقوى جيوش العالم.. سبقت هذه الدول

تواصل العمل نحو الانتقال إلى مستقبل مختلف

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ياسر نجدي - الرياض
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كشف موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، عن احتلال السعودية المرتبة الـ17 عالميًا في تصنيف القوى العسكرية لعام 2020، بحسب القائمة التي يصدرها دوريًا.

وقفز تصنيف الجيش السعودي 8 مراتب كاملة من المرتبة الـ25 إلى 17 عالميًا، متفوقًا على قوى عسكرية عالمية وإقليمية في تصنيف أقوى جيوش العالم.

وجاءت المملكة في المرتبة الـ4 إقليميًا، متفوقة على الجيش الإسرائيلي الذي تراجع إلى المركز الـ18 عالميًا، كما سجلت تقدمًا ملحوظًا على القوة العسكرية الكندية والكورية الشمالية في سباق الأقوى عالميًا.

بينما جاء الجيش المصري الـ9 عالميًا، والأول إقليميًا، فيما تراجع الجيش التركي إلى المركز الـ13 عالميًا، بعد أن كان يحتل المرتبة الـ9 في تصنيف 2019.

عتاد المملكة

وبحسب تصنيف الموقع العسكري المختص، فإن المملكة تمتلك نحو 478 ألف جندي في الخدمة، وقرابة 325 ألف جندي احتياط، بإجمالي قوة بشرية بلغت 803 آلاف جندي، كما تمتلك المملكة قوة جوية ضاربة تضم 879 طائرة عسكرية متنوعة.

كما تمتلك القوات البرية السعودية قرابة 13 ألف مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وأخرى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل، ولا يسبقها سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الجنوبية. كما تتسلح القوات البرية بعدد 1062 دبابة.

ويشير "جلوبال فاير باور" إلى أن المملكة تواصل العمل نحو الانتقال إلى مستقبل مختلف، وإمداد قواتها المسلحة بأحدث المعدات والأسلحة.

ويستقي موقع "جلوبال فاير باور" بياناته ومعلوماته من كتاب حقائق العالم، الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بشكل سنوي، ويتضمن نحو صفحتين إلى ثلاث عن كل دولة تعترف بها الولايات المتحدة.

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