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وفاة "الشيخ محمد".. الشقيق الأصغر للعلامة علي الطنطاوي

صُلي عليه فجر اليوم بالمسجد الحرام ودفن في مقبرة المعلاة

توفي، أمس الثلاثاء، العالم الزاهد الأديب والمؤرخ الفيزيائي المعمَّر الشيخ محمد سعيد الطنطاوي، عن عمر يناهز المائة عاماً، في محافظة جدة، وصلي عليه فجر اليوم في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة.

الشيخ "الطنطاوي" هو الأخ الأصغر للشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- وقد عنى به عنايةً خاصة، كما أورد في ذكرياته، ويعد من الأذكياء والأقوياء في دينه، وقد برع في الفيزياء والكيمياء وتدريسهما، وانقطع وتفرغ للعلم الشرعي والعبادة، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة مقاطع للشيخ الطنطاوي، كان اللافت منها على الرغم من كبر سنه، وعلى فراش المرض، إلا أنه يقدم نصائح شعرية بالفصحى، بالإضافة لوصية قال فيها: "اسلك سبل الهدى ولا يغرّك قلة السالكين.. وتجنب سبل الضلالة، ولا يغرّك كثرة الهالكين".

وشغل الشيخ منصب المستشار العلمي لرئيس جامعة أم القرى، وامتاز في معرفة التاريخ واستحضار أحداثه وأشخاصه، بالإضافة إلى حفظ الشعر ونظمه، وهو من أعاجيب عصرنا في حياته الخاصة وعبادته وزهده وانقطاعه لمجاورة بيت الله الحرام وعلمه، كما نشر له الكثير من الرسائل والمقالات، منها ما يتصل بتاريخ مكة والبعض الآخر لم يكمل إنجازه من المشاريع العلمية.

وينحدر الشيخ محمد الطنطاوي من العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1923م، وهو الأخ الأصغر للشيخ علي الطنطاوي، رحمه الله، حيث ترك سوريا في ظل حكم نظام الأسد، وتوجه للإقامة في مكة المكرمة، ثم محافظة جدة، ونقل للمستشفى عقب تعبه ولازم السرير الأبيض قبل أن يتوفاه الله يوم أمس.

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وفاة "الشيخ محمد".. الشقيق الأصغر للعلامة علي الطنطاوي
سبق

توفي، أمس الثلاثاء، العالم الزاهد الأديب والمؤرخ الفيزيائي المعمَّر الشيخ محمد سعيد الطنطاوي، عن عمر يناهز المائة عاماً، في محافظة جدة، وصلي عليه فجر اليوم في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة.

الشيخ "الطنطاوي" هو الأخ الأصغر للشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- وقد عنى به عنايةً خاصة، كما أورد في ذكرياته، ويعد من الأذكياء والأقوياء في دينه، وقد برع في الفيزياء والكيمياء وتدريسهما، وانقطع وتفرغ للعلم الشرعي والعبادة، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة مقاطع للشيخ الطنطاوي، كان اللافت منها على الرغم من كبر سنه، وعلى فراش المرض، إلا أنه يقدم نصائح شعرية بالفصحى، بالإضافة لوصية قال فيها: "اسلك سبل الهدى ولا يغرّك قلة السالكين.. وتجنب سبل الضلالة، ولا يغرّك كثرة الهالكين".

وشغل الشيخ منصب المستشار العلمي لرئيس جامعة أم القرى، وامتاز في معرفة التاريخ واستحضار أحداثه وأشخاصه، بالإضافة إلى حفظ الشعر ونظمه، وهو من أعاجيب عصرنا في حياته الخاصة وعبادته وزهده وانقطاعه لمجاورة بيت الله الحرام وعلمه، كما نشر له الكثير من الرسائل والمقالات، منها ما يتصل بتاريخ مكة والبعض الآخر لم يكمل إنجازه من المشاريع العلمية.

وينحدر الشيخ محمد الطنطاوي من العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1923م، وهو الأخ الأصغر للشيخ علي الطنطاوي، رحمه الله، حيث ترك سوريا في ظل حكم نظام الأسد، وتوجه للإقامة في مكة المكرمة، ثم محافظة جدة، ونقل للمستشفى عقب تعبه ولازم السرير الأبيض قبل أن يتوفاه الله يوم أمس.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
06:58 PM

وفاة "الشيخ محمد".. الشقيق الأصغر للعلامة علي الطنطاوي

صُلي عليه فجر اليوم بالمسجد الحرام ودفن في مقبرة المعلاة

A A A
خلف الدوسري - الرياض
47
66,371

توفي، أمس الثلاثاء، العالم الزاهد الأديب والمؤرخ الفيزيائي المعمَّر الشيخ محمد سعيد الطنطاوي، عن عمر يناهز المائة عاماً، في محافظة جدة، وصلي عليه فجر اليوم في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة.

الشيخ "الطنطاوي" هو الأخ الأصغر للشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- وقد عنى به عنايةً خاصة، كما أورد في ذكرياته، ويعد من الأذكياء والأقوياء في دينه، وقد برع في الفيزياء والكيمياء وتدريسهما، وانقطع وتفرغ للعلم الشرعي والعبادة، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة مقاطع للشيخ الطنطاوي، كان اللافت منها على الرغم من كبر سنه، وعلى فراش المرض، إلا أنه يقدم نصائح شعرية بالفصحى، بالإضافة لوصية قال فيها: "اسلك سبل الهدى ولا يغرّك قلة السالكين.. وتجنب سبل الضلالة، ولا يغرّك كثرة الهالكين".

وشغل الشيخ منصب المستشار العلمي لرئيس جامعة أم القرى، وامتاز في معرفة التاريخ واستحضار أحداثه وأشخاصه، بالإضافة إلى حفظ الشعر ونظمه، وهو من أعاجيب عصرنا في حياته الخاصة وعبادته وزهده وانقطاعه لمجاورة بيت الله الحرام وعلمه، كما نشر له الكثير من الرسائل والمقالات، منها ما يتصل بتاريخ مكة والبعض الآخر لم يكمل إنجازه من المشاريع العلمية.

وينحدر الشيخ محمد الطنطاوي من العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1923م، وهو الأخ الأصغر للشيخ علي الطنطاوي، رحمه الله، حيث ترك سوريا في ظل حكم نظام الأسد، وتوجه للإقامة في مكة المكرمة، ثم محافظة جدة، ونقل للمستشفى عقب تعبه ولازم السرير الأبيض قبل أن يتوفاه الله يوم أمس.

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