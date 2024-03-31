انقطاع كهرباء مستشفى جنوب القنفذة يدفع "الصحة" للإجراءات الاحتياطية

جهّزت سيارات الإسعاف حيث يشهد ازدحامًا كبيرًا من قِبَل المراجعين

أدى انقطاع التيار الكهربائي لمستشفى جنوب القنفذة، منذ صباح اليوم، إلى تشغيل المولدات الاحتياطية، وتجهيز عدد من سيارات الإسعاف لنقل الحالات الطارئة حال احتاج الأمر لذلك، وتعمل "صحة القنفذة" الآن على اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية والعمل مع شركة الكهرباء لمعالجة سبب الانقطاع الذي ما زال مستمرًا حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينقطع فيها التيار الكهربائي عن نفس المستشفى الذي يشهد ازدحامًا من قِبَل المراجعين والحالات المنومة.

بدوره، أوضح متحدث "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي، أنه في تمام الساعة 8:50ص حدث انقطاع للتيار الكهربائي بمستشفى جنوب القنفذة العام، وعلى الفور تَوَجّه فريق من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي إلى موقع المستشفى، وأيضًا إدارة التشغيل والصيانة بالمستشفى والشؤون الهندسية بـ"صحة القنفذة" وفرقة من الدفاع المدني؛ للوقوف على الوضع، وعملت المولدات الاحتياطية بالشكل السليم خلال فترة الانقطاع، وتم توفير كامل الاستعدادات اللازمة تحسبًا لأي طارئ، وتتابع الشؤون الصحية بالقنفذة -باهتمام- معالجة الوضع مع شركة الكهرباء، وتؤكد للجميع حرصها على سلامة المرضى والمراجعين؛ متمنين الصحة والسلامة للجميع.

وإلى اللحظة يعمل المستشفى بالمولدات الاحتياطية.