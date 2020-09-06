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تصحيح : "الصحة": تسجيل 756 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 895 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق: 3651 إصابة جديدة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 260370 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7512، فيما سُجّلت 3301 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 198560 حالة، وبلغ عدد الحالات في المستشفيات 54298 حالة؛ منهم 507 حالات في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق: 3651 إصابة جديدة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 260370 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7512، فيما سُجّلت 3301 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 198560 حالة، وبلغ عدد الحالات في المستشفيات 54298 حالة؛ منهم 507 حالات في العناية المركزة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
05:56 PM

العراق: 3651 إصابة جديدة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 260370 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 90 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7512، فيما سُجّلت 3301 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 198560 حالة، وبلغ عدد الحالات في المستشفيات 54298 حالة؛ منهم 507 حالات في العناية المركزة.

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