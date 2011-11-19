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"السلمي" يرعى افتتاح فعاليات البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاتهما

احتوى على 11 جناحًا للجهات المشاركة

رعى مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم فعاليات البرنامج التوعوي التثقيفي بأضرار التدخين والمخدرات ومشتقاتهما، الذي يقام بتنظيم عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بالمدرجات المركزية بمقر الجامعة الرئيس (قريقر).

واطلع مدير الجامعة فور وصوله مقر إقامة البرنامج على المعرض المصاحب الذي احتوى على أجنحة الجهات المشاركة، التي تمثلت في 11 جناحًا، شملت مركز ابن رشد التخصصي للعيون، ومركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية، وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إضافة إلى جناح عيادة إرادة للإقلاع عن التدخين، وجناح مكافحة المخدرات بعسير، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكذلك الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وكلية الصيدلة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان.

وفي بداية الحفل الخطابي الذي أُقيم في افتتاح البرنامج رحَّب مدير الجامعة بالحضور والمشاركين من داخل الجامعة وخارجها معبرًا عن سعادته بالجهود الملموسة من خلال هذا البرنامج لتوعية وتثقيف طلاب وطالبات الجامعة، إضافة إلى طلاب المدارس وأفراد المجتمع. مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي في إطار اهتمام الجامعة بمجتمعها.

وفي ختام فعاليات البرنامج كرم مدير الجامعة الجهات المشاركة في إقامة البرنامج من داخل الجامعة وخارجها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السلمي" يرعى افتتاح فعاليات البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاتهما
سبق

رعى مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم فعاليات البرنامج التوعوي التثقيفي بأضرار التدخين والمخدرات ومشتقاتهما، الذي يقام بتنظيم عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بالمدرجات المركزية بمقر الجامعة الرئيس (قريقر).

واطلع مدير الجامعة فور وصوله مقر إقامة البرنامج على المعرض المصاحب الذي احتوى على أجنحة الجهات المشاركة، التي تمثلت في 11 جناحًا، شملت مركز ابن رشد التخصصي للعيون، ومركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية، وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إضافة إلى جناح عيادة إرادة للإقلاع عن التدخين، وجناح مكافحة المخدرات بعسير، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكذلك الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وكلية الصيدلة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان.

وفي بداية الحفل الخطابي الذي أُقيم في افتتاح البرنامج رحَّب مدير الجامعة بالحضور والمشاركين من داخل الجامعة وخارجها معبرًا عن سعادته بالجهود الملموسة من خلال هذا البرنامج لتوعية وتثقيف طلاب وطالبات الجامعة، إضافة إلى طلاب المدارس وأفراد المجتمع. مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي في إطار اهتمام الجامعة بمجتمعها.

وفي ختام فعاليات البرنامج كرم مدير الجامعة الجهات المشاركة في إقامة البرنامج من داخل الجامعة وخارجها.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:50 PM

"السلمي" يرعى افتتاح فعاليات البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاتهما

احتوى على 11 جناحًا للجهات المشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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رعى مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم فعاليات البرنامج التوعوي التثقيفي بأضرار التدخين والمخدرات ومشتقاتهما، الذي يقام بتنظيم عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك بالمدرجات المركزية بمقر الجامعة الرئيس (قريقر).

واطلع مدير الجامعة فور وصوله مقر إقامة البرنامج على المعرض المصاحب الذي احتوى على أجنحة الجهات المشاركة، التي تمثلت في 11 جناحًا، شملت مركز ابن رشد التخصصي للعيون، ومركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية، وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إضافة إلى جناح عيادة إرادة للإقلاع عن التدخين، وجناح مكافحة المخدرات بعسير، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكذلك الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وكلية الصيدلة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان.

وفي بداية الحفل الخطابي الذي أُقيم في افتتاح البرنامج رحَّب مدير الجامعة بالحضور والمشاركين من داخل الجامعة وخارجها معبرًا عن سعادته بالجهود الملموسة من خلال هذا البرنامج لتوعية وتثقيف طلاب وطالبات الجامعة، إضافة إلى طلاب المدارس وأفراد المجتمع. مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي في إطار اهتمام الجامعة بمجتمعها.

وفي ختام فعاليات البرنامج كرم مدير الجامعة الجهات المشاركة في إقامة البرنامج من داخل الجامعة وخارجها.

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