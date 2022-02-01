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"الإعلام المرئي" تدعو مطوري الألعاب إلى البرنامج التدريبي السعودي الياباني

يهدف إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة على تحسين مهاراتهم

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، التي تنطلق فعالياته "افتراضيًا" في 14 فبراير الجاري لمدة أربعة أيام.

ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب على تحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها.

وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: (https://www.gcam.gov.sa/s/aVpge)، إلى تاريخ 7 فبراير الجاري، على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

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"الإعلام المرئي" تدعو مطوري الألعاب إلى البرنامج التدريبي السعودي الياباني
سبق

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، التي تنطلق فعالياته "افتراضيًا" في 14 فبراير الجاري لمدة أربعة أيام.

ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب على تحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها.

وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: (https://www.gcam.gov.sa/s/aVpge)، إلى تاريخ 7 فبراير الجاري، على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:18 PM

"الإعلام المرئي" تدعو مطوري الألعاب إلى البرنامج التدريبي السعودي الياباني

يهدف إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة على تحسين مهاراتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، النسخة الثالثة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، التي تنطلق فعالياته "افتراضيًا" في 14 فبراير الجاري لمدة أربعة أيام.

ويهدف البرنامج إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير الألعاب على تحسين مهاراتهم في تخطيط وتصميم اللعبة وتطويرها.

وتسعى الهيئة من خلال إقامتها لشراكات عالمية إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية والرفع من مهاراتهم الإبداعية ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام وتنميته ليكون القطاع أحد الروافد الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأوضحت أنه بإمكان الراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط التالي: (https://www.gcam.gov.sa/s/aVpge)، إلى تاريخ 7 فبراير الجاري، على ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

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