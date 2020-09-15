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عضو شورى يطالب بدمج التقاعد والتأمينات.. وهذه مبرراته

في جلسة المجلس التي عقدت اليوم

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي الى الإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية لوجود مبررات موضوعية عديدة، وقال ساعاتي في مداخلة له في جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم لمناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: "لقد سبق وأن طالب عدد من الزملاء بذلك والآن استجدت متغيرات ومبررات تجعل من أمر الإسراع في الدمج مطلبًا ملحًا" ..

وفي التفاصيل قال الدكتور عبدالإله ساعاتي: لعل من هذه المبررات دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية في وزارة واحدة . وأن رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحدًا وهو وزير المالية وأن الدمج سيؤدي الى خفض النفقات واستدامتها بشكل معياري .. مما يسهم في خفض العجز المالي .

وأضاف ساعاتي أن هذا الدمج سيؤدي إلى تشكيل قوة استثمارية تمكن منها الانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية لتمثل مع صندوق الاستثمارات العامة ركائز استثمارية تجسد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التأثير على الصعيد العالمي ومما يؤدي إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة بدلاً من السياسات التقليدية الحالية المقتصرة على أسواق المال المحلية و قطاع العقار .. مما يسهم في معالجة ضعف كفاءتهم ومعالجة الحجوزات التي تعاني منها المؤسستان فالاستثمار هو أساس عمل المؤسسات التأمينية .

وأشار إلى أن الدمج سيساهم في تحقيق أهداف التخصص وهو أحد أهم برامج رؤية المملكة٢٠٣٠ مبينًا أن الكويت والإمارات والبحرين في عام ٢٠٠٨ قامت بدمج نظاميها بنجاح . وقال إذا نظرنا على الصعيد العالمي نجد أن معظم دول العالم تعتمد نظامًا تأمينيًا واحدًا.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (الأيسا)، وكذلك دائرة التأمينات الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية تدعوان الدول إلى اعتماد نظام تأميني واحد. ولهذه الأسباب والمبررات فإنني أطالب بالإسراع في دمج المؤسستين لتحقيق المصلحة العامة .

عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو شورى يطالب بدمج التقاعد والتأمينات.. وهذه مبرراته
سبق

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي الى الإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية لوجود مبررات موضوعية عديدة، وقال ساعاتي في مداخلة له في جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم لمناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: "لقد سبق وأن طالب عدد من الزملاء بذلك والآن استجدت متغيرات ومبررات تجعل من أمر الإسراع في الدمج مطلبًا ملحًا" ..

وفي التفاصيل قال الدكتور عبدالإله ساعاتي: لعل من هذه المبررات دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية في وزارة واحدة . وأن رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحدًا وهو وزير المالية وأن الدمج سيؤدي الى خفض النفقات واستدامتها بشكل معياري .. مما يسهم في خفض العجز المالي .

وأضاف ساعاتي أن هذا الدمج سيؤدي إلى تشكيل قوة استثمارية تمكن منها الانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية لتمثل مع صندوق الاستثمارات العامة ركائز استثمارية تجسد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التأثير على الصعيد العالمي ومما يؤدي إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة بدلاً من السياسات التقليدية الحالية المقتصرة على أسواق المال المحلية و قطاع العقار .. مما يسهم في معالجة ضعف كفاءتهم ومعالجة الحجوزات التي تعاني منها المؤسستان فالاستثمار هو أساس عمل المؤسسات التأمينية .

وأشار إلى أن الدمج سيساهم في تحقيق أهداف التخصص وهو أحد أهم برامج رؤية المملكة٢٠٣٠ مبينًا أن الكويت والإمارات والبحرين في عام ٢٠٠٨ قامت بدمج نظاميها بنجاح . وقال إذا نظرنا على الصعيد العالمي نجد أن معظم دول العالم تعتمد نظامًا تأمينيًا واحدًا.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (الأيسا)، وكذلك دائرة التأمينات الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية تدعوان الدول إلى اعتماد نظام تأميني واحد. ولهذه الأسباب والمبررات فإنني أطالب بالإسراع في دمج المؤسستين لتحقيق المصلحة العامة .

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:15 PM

عضو شورى يطالب بدمج التقاعد والتأمينات.. وهذه مبرراته

في جلسة المجلس التي عقدت اليوم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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3,324

دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي الى الإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية لوجود مبررات موضوعية عديدة، وقال ساعاتي في مداخلة له في جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم لمناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: "لقد سبق وأن طالب عدد من الزملاء بذلك والآن استجدت متغيرات ومبررات تجعل من أمر الإسراع في الدمج مطلبًا ملحًا" ..

وفي التفاصيل قال الدكتور عبدالإله ساعاتي: لعل من هذه المبررات دمج وزارة العمل مع وزارة الخدمة المدنية في وزارة واحدة . وأن رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحدًا وهو وزير المالية وأن الدمج سيؤدي الى خفض النفقات واستدامتها بشكل معياري .. مما يسهم في خفض العجز المالي .

وأضاف ساعاتي أن هذا الدمج سيؤدي إلى تشكيل قوة استثمارية تمكن منها الانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية لتمثل مع صندوق الاستثمارات العامة ركائز استثمارية تجسد قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على التأثير على الصعيد العالمي ومما يؤدي إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة بدلاً من السياسات التقليدية الحالية المقتصرة على أسواق المال المحلية و قطاع العقار .. مما يسهم في معالجة ضعف كفاءتهم ومعالجة الحجوزات التي تعاني منها المؤسستان فالاستثمار هو أساس عمل المؤسسات التأمينية .

وأشار إلى أن الدمج سيساهم في تحقيق أهداف التخصص وهو أحد أهم برامج رؤية المملكة٢٠٣٠ مبينًا أن الكويت والإمارات والبحرين في عام ٢٠٠٨ قامت بدمج نظاميها بنجاح . وقال إذا نظرنا على الصعيد العالمي نجد أن معظم دول العالم تعتمد نظامًا تأمينيًا واحدًا.

ولفت إلى أن المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (الأيسا)، وكذلك دائرة التأمينات الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية تدعوان الدول إلى اعتماد نظام تأميني واحد. ولهذه الأسباب والمبررات فإنني أطالب بالإسراع في دمج المؤسستين لتحقيق المصلحة العامة .

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