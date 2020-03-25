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"صحة الشرقية": خروج 270 نزيلاً من 9 محاجر بعد عودتهم من دول موبوءة بـ"كورونا"

قالت: استكملوا الإجراءات الطبية والفحوص المطلوبة وسط متابعة من كوادر متكاملة

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية عن خروج أكثر من 270 نزيلاً من الموجودين في المحجر بالمنطقة للعائدين من الدول الموبؤة بفيروس "كورونا" المستجد والمخالطين بعد التأكد من سلامتهم.

وأشارت الشؤون الصحية بالمنطقة إلى أن عدد المحاجر بالمنطقة 9 محاجر مخصصة للعائدين من الدول الموبوءة بفيروس "كورونا" والمخالطين.

وبيّنت المديرية أن جميع الحالات التي تم السماح لها بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوص المطلوبة، وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

وأكدت أن كشفاً يومياً كان يجرى للمقيمين في الفندق المخصص للحجر الصحي.

كما وفرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية كل الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت، كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي، ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

والجدير بالذكر أنه يُمنع دخول الأشياء المعدنية لكي لا تلتصق الفيروسات على أسطح تلك الأشياء.

فيروس كورونا الجديد المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية": خروج 270 نزيلاً من 9 محاجر بعد عودتهم من دول موبوءة بـ"كورونا"
سبق

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية عن خروج أكثر من 270 نزيلاً من الموجودين في المحجر بالمنطقة للعائدين من الدول الموبؤة بفيروس "كورونا" المستجد والمخالطين بعد التأكد من سلامتهم.

وأشارت الشؤون الصحية بالمنطقة إلى أن عدد المحاجر بالمنطقة 9 محاجر مخصصة للعائدين من الدول الموبوءة بفيروس "كورونا" والمخالطين.

وبيّنت المديرية أن جميع الحالات التي تم السماح لها بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوص المطلوبة، وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

وأكدت أن كشفاً يومياً كان يجرى للمقيمين في الفندق المخصص للحجر الصحي.

كما وفرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية كل الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت، كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي، ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

والجدير بالذكر أنه يُمنع دخول الأشياء المعدنية لكي لا تلتصق الفيروسات على أسطح تلك الأشياء.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
03:30 PM

"صحة الشرقية": خروج 270 نزيلاً من 9 محاجر بعد عودتهم من دول موبوءة بـ"كورونا"

قالت: استكملوا الإجراءات الطبية والفحوص المطلوبة وسط متابعة من كوادر متكاملة

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حامد العلي - الدمام
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4,830

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية عن خروج أكثر من 270 نزيلاً من الموجودين في المحجر بالمنطقة للعائدين من الدول الموبؤة بفيروس "كورونا" المستجد والمخالطين بعد التأكد من سلامتهم.

وأشارت الشؤون الصحية بالمنطقة إلى أن عدد المحاجر بالمنطقة 9 محاجر مخصصة للعائدين من الدول الموبوءة بفيروس "كورونا" والمخالطين.

وبيّنت المديرية أن جميع الحالات التي تم السماح لها بالخروج من المحجر استكملوا الإجراءات الطبية والفحوص المطلوبة، وسط متابعة من كوادر طبية متكاملة من أطباء وأخصائيين وممرضين.

وأكدت أن كشفاً يومياً كان يجرى للمقيمين في الفندق المخصص للحجر الصحي.

كما وفرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية كل الخدمات للنزلاء في المحاجر حيث يتم التواصل على مدار الساعة مع ذويهم هاتفياً، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم من خارج الفندق في أي وقت، كما تتواصل الصحة مع النزلاء بالجانب الاجتماعي والنفسي، ويتم توعيتهم عبر الشاشات الداخلية في المحاجر، ومن خلال التواصل معهم عبر رقم مخصص للتوعية والاستشارات الطبية والنفسية.

والجدير بالذكر أنه يُمنع دخول الأشياء المعدنية لكي لا تلتصق الفيروسات على أسطح تلك الأشياء.

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