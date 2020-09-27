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اختتام فعاليات بطولة المملكة للدبابات البحرية بينبع

اختتمت في مدينة ينبع أمس فعاليات بطولة المملكة للدبابات البحرية التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بمشاركة المتسابقين من المحترفين والهواة لرياضة الدبابات البحرية.

وأسدل المدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ثامر حابس الستار على جولات سباق اليوم الثاني والأخير بتلويحه بعلم النهاية لجولات السباق, ليتم بعدها الإعلان عن جميع النتائج النهائية للفئات الأربع المشاركة في منافسات البطولة وهي: Runabout GB1، Ski Division، Runabout GB4، Freestyle.

وأعلن رئيس اللجنة الفنية لرياضة المحركات بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الكابتن نعيم الكديوي أسماء الفائزين بنتائج المجموع النهائي لكل فئة على النحو التالي:

( فئة Runabout GP1 )

الأول: سعود عبدالعزيز

الثاني: طارق بخاري

الثالث: عبدالله التركي

(فئة SKI GP1 )

الأول: محمد موسى

الثاني: خالد بخاري

الثالث: هاني بخش

( فئة Runabout GP4 )

الأول: فؤاد فلمبان

الثاني: عبدالمجيد المطيري

الثالث: زياد بخاري

( فئة Free style )

الأول: فراس باحاذق

الثاني: خالد بخاري

الثالث: هاني بخش

وشارك في تكريم الفائزين محافظ ينبع سعد السحيمي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بينبع أحمد سالم الشغدلي، والأمين العام المكلف لغرفة ينبع ماجد عويد الرفاعي، والمدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ثامر حابس، ورئيس اللجنة الفنية لرياضة المحركات بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الكابتن نعيم الكديوي، ومدير العمليات البحرية والغوص بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص أبو بكر العيدروس الذي أوضح أن مجموع الجوائز بلغ 90 ألف ريال, حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة بالمجموع النهائي على الجوائز المالية المقررة، 12 ألف ريال للمركز الأول، و 6 آلاف ريال للثاني, و4500 ريال للثالث.

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اختتام فعاليات بطولة المملكة للدبابات البحرية بينبع
سبق

اختتمت في مدينة ينبع أمس فعاليات بطولة المملكة للدبابات البحرية التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بمشاركة المتسابقين من المحترفين والهواة لرياضة الدبابات البحرية.

وأسدل المدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ثامر حابس الستار على جولات سباق اليوم الثاني والأخير بتلويحه بعلم النهاية لجولات السباق, ليتم بعدها الإعلان عن جميع النتائج النهائية للفئات الأربع المشاركة في منافسات البطولة وهي: Runabout GB1، Ski Division، Runabout GB4، Freestyle.

وأعلن رئيس اللجنة الفنية لرياضة المحركات بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الكابتن نعيم الكديوي أسماء الفائزين بنتائج المجموع النهائي لكل فئة على النحو التالي:

( فئة Runabout GP1 )

الأول: سعود عبدالعزيز

الثاني: طارق بخاري

الثالث: عبدالله التركي

(فئة SKI GP1 )

الأول: محمد موسى

الثاني: خالد بخاري

الثالث: هاني بخش

( فئة Runabout GP4 )

الأول: فؤاد فلمبان

الثاني: عبدالمجيد المطيري

الثالث: زياد بخاري

( فئة Free style )

الأول: فراس باحاذق

الثاني: خالد بخاري

الثالث: هاني بخش

وشارك في تكريم الفائزين محافظ ينبع سعد السحيمي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بينبع أحمد سالم الشغدلي، والأمين العام المكلف لغرفة ينبع ماجد عويد الرفاعي، والمدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ثامر حابس، ورئيس اللجنة الفنية لرياضة المحركات بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الكابتن نعيم الكديوي، ومدير العمليات البحرية والغوص بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص أبو بكر العيدروس الذي أوضح أن مجموع الجوائز بلغ 90 ألف ريال, حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة بالمجموع النهائي على الجوائز المالية المقررة، 12 ألف ريال للمركز الأول، و 6 آلاف ريال للثاني, و4500 ريال للثالث.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
10:34 PM

اختتام فعاليات بطولة المملكة للدبابات البحرية بينبع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت في مدينة ينبع أمس فعاليات بطولة المملكة للدبابات البحرية التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بمشاركة المتسابقين من المحترفين والهواة لرياضة الدبابات البحرية.

وأسدل المدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ثامر حابس الستار على جولات سباق اليوم الثاني والأخير بتلويحه بعلم النهاية لجولات السباق, ليتم بعدها الإعلان عن جميع النتائج النهائية للفئات الأربع المشاركة في منافسات البطولة وهي: Runabout GB1، Ski Division، Runabout GB4، Freestyle.

وأعلن رئيس اللجنة الفنية لرياضة المحركات بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الكابتن نعيم الكديوي أسماء الفائزين بنتائج المجموع النهائي لكل فئة على النحو التالي:

( فئة Runabout GP1 )

الأول: سعود عبدالعزيز

الثاني: طارق بخاري

الثالث: عبدالله التركي

(فئة SKI GP1 )

الأول: محمد موسى

الثاني: خالد بخاري

الثالث: هاني بخش

( فئة Runabout GP4 )

الأول: فؤاد فلمبان

الثاني: عبدالمجيد المطيري

الثالث: زياد بخاري

( فئة Free style )

الأول: فراس باحاذق

الثاني: خالد بخاري

الثالث: هاني بخش

وشارك في تكريم الفائزين محافظ ينبع سعد السحيمي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بينبع أحمد سالم الشغدلي، والأمين العام المكلف لغرفة ينبع ماجد عويد الرفاعي، والمدير التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ثامر حابس، ورئيس اللجنة الفنية لرياضة المحركات بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص الكابتن نعيم الكديوي، ومدير العمليات البحرية والغوص بالاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص أبو بكر العيدروس الذي أوضح أن مجموع الجوائز بلغ 90 ألف ريال, حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة بالمجموع النهائي على الجوائز المالية المقررة، 12 ألف ريال للمركز الأول، و 6 آلاف ريال للثاني, و4500 ريال للثالث.

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