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"الجزائية" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "شعبي"

في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة فيها غيابيًّا

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم محمود بن ياسين بن محمد شعبي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم "1017696624" عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 3/ 12/ 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/ 1/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة "3" من المادة "57" من نظام المرافعات الشرعية، والمادة "25" من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الجزائية" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "شعبي"
سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم محمود بن ياسين بن محمد شعبي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم "1017696624" عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 3/ 12/ 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/ 1/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة "3" من المادة "57" من نظام المرافعات الشرعية، والمادة "25" من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
05:58 PM

"الجزائية" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد "شعبي"

في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة فيها غيابيًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم محمود بن ياسين بن محمد شعبي - سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم "1017696624" عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 3/ 12/ 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23/ 1/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة "3" من المادة "57" من نظام المرافعات الشرعية، والمادة "25" من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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