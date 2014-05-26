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العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة

ألقاها موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية

ألقى موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية كمية من مادة الكوكايين تصل قيمتها السوقية إلى مليون يورو (1.2 مليون دولار) في صناديق القمامة، دون أن يدركوا ذلك.
وقالت السلطات إن شركة خدمات لوجستية للفاكهة في إيردينغ، القريبة من ميونيخ، اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن اكتشاف العمال ما لا يقل عن 4.5 كيلوغرامات من الكوكايين في حاويات النفايات العضوية بمبانيهم.
وذكرت الشرطة أن العمال لم يكترثوا "للأجسام الغريبة" التي عثروا عليها ملفوفة في أشرطة داخل صناديق الموز قبل التخلص منها.

وقال مكتب جمارك ميونيخ إن الصناديق شحنت من الإكوادور عبر هولندا. ولم يتم العثور على عبوات أخرى من الكوكايين عالي الجودة.

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العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة
سبق

ألقى موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية كمية من مادة الكوكايين تصل قيمتها السوقية إلى مليون يورو (1.2 مليون دولار) في صناديق القمامة، دون أن يدركوا ذلك.
وقالت السلطات إن شركة خدمات لوجستية للفاكهة في إيردينغ، القريبة من ميونيخ، اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن اكتشاف العمال ما لا يقل عن 4.5 كيلوغرامات من الكوكايين في حاويات النفايات العضوية بمبانيهم.
وذكرت الشرطة أن العمال لم يكترثوا "للأجسام الغريبة" التي عثروا عليها ملفوفة في أشرطة داخل صناديق الموز قبل التخلص منها.

وقال مكتب جمارك ميونيخ إن الصناديق شحنت من الإكوادور عبر هولندا. ولم يتم العثور على عبوات أخرى من الكوكايين عالي الجودة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
05:13 PM

العثور على كمية ضخمة من الكوكايين في صناديق قمامة

ألقاها موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,479

ألقى موظفون في شركة خدمات لوجستية ألمانية كمية من مادة الكوكايين تصل قيمتها السوقية إلى مليون يورو (1.2 مليون دولار) في صناديق القمامة، دون أن يدركوا ذلك.
وقالت السلطات إن شركة خدمات لوجستية للفاكهة في إيردينغ، القريبة من ميونيخ، اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن اكتشاف العمال ما لا يقل عن 4.5 كيلوغرامات من الكوكايين في حاويات النفايات العضوية بمبانيهم.
وذكرت الشرطة أن العمال لم يكترثوا "للأجسام الغريبة" التي عثروا عليها ملفوفة في أشرطة داخل صناديق الموز قبل التخلص منها.

وقال مكتب جمارك ميونيخ إن الصناديق شحنت من الإكوادور عبر هولندا. ولم يتم العثور على عبوات أخرى من الكوكايين عالي الجودة.

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