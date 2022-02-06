إشارات الانعطاف تعمل بالعكس.. "التجارة" تستدعي 41.280 مركبة "سوناتا"

الوزارة دعت المتضررين للتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا

أعلنت وزارة التجارة اليوم، عن استدعاء 41.280 مركبة هيونداي SONATA"" 2014- 2016؛ لاحتمالية عمل إشارات التنبيه الخاصة بالانعطاف عَكْس اتجاه ما يضبطه السائق؛ مما قد يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة وزيادة خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة المتضررين بالتحقق من رقم هيكل المركبة عبر Recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.