أمير الرياض يرعى احتفال معهد الإدارة العامة بالخريج والوظيفة الـ٢٣

برعاية "سبق" إعلاميًّا.. وأُقيم بمركز الملك فهد الثقافي

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الريـاض، حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين، الذي نظمه معهد الإدارة العامة مساء اليوم الاثنين 25 رجب 1440 هـ، الموافق 1 إبريل 2019م، بمركز الملك فهد الثقافي، برعاية "سبق" إعلاميًّا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، ومساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، والمدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، وعدد من كبار المسؤولين في معهد الإدارة العامة.

وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم. بعد ذلك تم استعراض مسيرة الخريجين والخريجات، أعقبها كلمة لمعالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة د. مشبب بن عايض القحطاني، ثمَّن فيها لصـاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الريـاض، هذه اللفتة المباركة والرعاية الكريمة التي تأتي انطلاقًا من اهتمام سموه بدعم المعهد ومنسوبيه تكريمًا لجهودهم، وحافزًا لهم لمضاعفة الجهد والعطاء، وامتدادًا حقيقيًّا للدعم السخي لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -؛ إذ تولي الدولة الرشيدة - رعاها الله - اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الإنسان السعودي باعتباره محور التنمية والتطوير في هذه البلاد الكريمة، التي تحرص على إعداد وتأهيل كوادرها البشرية من الشباب والشابات، وتدفع بهم في سوق العمل المحلي، والارتقاء بأدائه ومخرجاته للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030.

بعد ذلك ألقى رئيس هيئة الخبراء، الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، كلمة الجهة الفائزة بجائزة المعهد لتوظيف خريجيه خلال العام التدريبي المنصرم 1438/ 1439هـ.

ثم أُلقيت كلمة الخريجين والخريجات، وعُرض فيلم بهذه المناسبة بعنوان (سواعد المستقبل).

عقب ذلك تم تكريم رعاة المناسبة والممولين، ثم تسليم جائزة المعهد للفائز بالمركز الأول في توظيف خريجيه، وتسلمها نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، كما تسلم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور/ فهد بن صالح الغفيلي جائزة المعهد للفائز بالمركز الأول في تدريب دارسيه، ثم قام سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، بتقديم درع المعهد التذكارية لراعي الحفل، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

بعد ذلك تشرف المشاركون في معرض التوظيف بالسلام على راعي الحفل.

وفي الختام قام الخريجون والخريجات بالتقاط الصور التذكارية مع راعي الحفل، صـاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

الجدير بالذكر أن عدد خريجي وخريجات البرامج الإعدادية بالمعهد هذا العام قد بلغ (1569) خريجًا وخريجة في (23) تخصصًا، منهم (970) خريجًا في المركز الرئيس للمعهد بالرياض، و(202) خريج في فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، و(190) خريجًا في فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، و(207) خريجات في الفرع النسوي للمعهد بالرياض. وحصل هؤلاء الخريجون والخريجات على شهادة الدبلوم في (23) برنامجًا إعداديًّا، منها: (8) برامج لحملة الشهادة الثانوية، و(15) برنامجًا لحملة الشهادة الجامعية.. وبلغ عدد ما تلقوه من عروض وظيفية (5617) فرصة وظيفية.

وسوف ينظم المعهد إلى جانب حفل الافتتاح لقاء مصاحبًا، يستضيف خلاله عددًا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص من أصحاب الخبرات والتجارب المميزة؛ وذلك لإلقاء الضوء على متطلبات سوق العمل من الكفاءات والكوادر المؤهلة، وسُبل النجاح في العمل، وكذلك استعراض التجارب المميزة لأولئك المسؤولين، وأهم الدروس المستفادة والنصائح التي يقدمونها للمقبلين على الانخراط في سوق العمل.

كما ينظم المعهد معرضًا للتوظيف، يلتقي فيه الدارسون والخريجون والخريجات مسؤولي التوظيف في الجهات الحكومية والخاصة المشاركة للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة، والتقديم عليها مباشرة.

كما ينظم المعهد عددًا من الورش التدريبية للخريجين والخريجات في أساليب كتابة السيرة الذاتية، واجتياز مقابلات التوظيف، وقراءة وتحليل عقود العمل، والتسويق المهني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتميز في بيئة العمل التنافسية، وأهمية الحصول على الشهادات المهنية في التطور الوظيفي.