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شاهده يحلق فوق الطائرات.. مصرع "الرجل الطائر" في تدريب بدبي

حطم رقمًا قياسيًّا عالميًّا عندما طار فوق برج خليفة

لَقِيَ "الرجل الطائر" مصرعه أمس الثلاثاء، خلال تدريب بصحراء دبي؛ وفق ما أعلنته منظمته؛ مشيرة إلى أنها "تعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية".

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": توفى أحد "الرجال النفاثين (جيت مان)"، والذي أبهرت طلعاته الجوية فوق أعلى بناية بالعالم بجناحين ثابتين مزودين بمحركين نفاثين، المشاهدين عبر الإنترنت؛ توفي أثناء طلعة تدريبية حسب ما أعلنت منظمته.

لَقِيَ فينسنت ريفيت (36 عامًا) وهو من بلدية آنسي الفرنسية، مصرعه خلال تدريب؛ وفق ما أعلنته منظمته؛ مشيرة إلى أنها "تعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية".

وفي بيان، قالت المنظمة إن "فينس كان رياضيًّا موهوبًا وعضوًا محبوبًا ومحترمًا في فريقنا. أفكارنا وصلواتنا مع أسرته وكل من عرفه وعمل معه".

كان ريفيت قد حطّم رقمًا قياسيًّا عالميًّا عندما حلّق فوق برج خليفة، أطول بناية في العالم بارتفاع 828 مترًا.

وكان قد صرح لأسوشيتدبرس عام 2015 قائلًا "إنه إحساس بالحرية. بالفعل، كما تعلمون، عندما أقفز بالمظلات، أشعر بهذا الشعور بالحرية، ويمكنني أن أذهب إلى حيث أريد؛ ولكن دائمًا ما أذهب إلى أسفل... بهذه الآلة... يمكنني الطيران مثل طائر".

وقد بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية بعض فيديوهات لطيرانه فوق دبي وبجوار طائرة "الإمارات".

الرجل الطائر دبي

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شاهده يحلق فوق الطائرات.. مصرع "الرجل الطائر" في تدريب بدبي
سبق

لَقِيَ "الرجل الطائر" مصرعه أمس الثلاثاء، خلال تدريب بصحراء دبي؛ وفق ما أعلنته منظمته؛ مشيرة إلى أنها "تعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية".

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": توفى أحد "الرجال النفاثين (جيت مان)"، والذي أبهرت طلعاته الجوية فوق أعلى بناية بالعالم بجناحين ثابتين مزودين بمحركين نفاثين، المشاهدين عبر الإنترنت؛ توفي أثناء طلعة تدريبية حسب ما أعلنت منظمته.

لَقِيَ فينسنت ريفيت (36 عامًا) وهو من بلدية آنسي الفرنسية، مصرعه خلال تدريب؛ وفق ما أعلنته منظمته؛ مشيرة إلى أنها "تعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية".

وفي بيان، قالت المنظمة إن "فينس كان رياضيًّا موهوبًا وعضوًا محبوبًا ومحترمًا في فريقنا. أفكارنا وصلواتنا مع أسرته وكل من عرفه وعمل معه".

كان ريفيت قد حطّم رقمًا قياسيًّا عالميًّا عندما حلّق فوق برج خليفة، أطول بناية في العالم بارتفاع 828 مترًا.

وكان قد صرح لأسوشيتدبرس عام 2015 قائلًا "إنه إحساس بالحرية. بالفعل، كما تعلمون، عندما أقفز بالمظلات، أشعر بهذا الشعور بالحرية، ويمكنني أن أذهب إلى حيث أريد؛ ولكن دائمًا ما أذهب إلى أسفل... بهذه الآلة... يمكنني الطيران مثل طائر".

وقد بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية بعض فيديوهات لطيرانه فوق دبي وبجوار طائرة "الإمارات".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:08 AM

شاهده يحلق فوق الطائرات.. مصرع "الرجل الطائر" في تدريب بدبي

حطم رقمًا قياسيًّا عالميًّا عندما طار فوق برج خليفة

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أيمن حسن - الرياض
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لَقِيَ "الرجل الطائر" مصرعه أمس الثلاثاء، خلال تدريب بصحراء دبي؛ وفق ما أعلنته منظمته؛ مشيرة إلى أنها "تعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية".

وقال موقع "سكاي نيوز عربية": توفى أحد "الرجال النفاثين (جيت مان)"، والذي أبهرت طلعاته الجوية فوق أعلى بناية بالعالم بجناحين ثابتين مزودين بمحركين نفاثين، المشاهدين عبر الإنترنت؛ توفي أثناء طلعة تدريبية حسب ما أعلنت منظمته.

لَقِيَ فينسنت ريفيت (36 عامًا) وهو من بلدية آنسي الفرنسية، مصرعه خلال تدريب؛ وفق ما أعلنته منظمته؛ مشيرة إلى أنها "تعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية".

وفي بيان، قالت المنظمة إن "فينس كان رياضيًّا موهوبًا وعضوًا محبوبًا ومحترمًا في فريقنا. أفكارنا وصلواتنا مع أسرته وكل من عرفه وعمل معه".

كان ريفيت قد حطّم رقمًا قياسيًّا عالميًّا عندما حلّق فوق برج خليفة، أطول بناية في العالم بارتفاع 828 مترًا.

وكان قد صرح لأسوشيتدبرس عام 2015 قائلًا "إنه إحساس بالحرية. بالفعل، كما تعلمون، عندما أقفز بالمظلات، أشعر بهذا الشعور بالحرية، ويمكنني أن أذهب إلى حيث أريد؛ ولكن دائمًا ما أذهب إلى أسفل... بهذه الآلة... يمكنني الطيران مثل طائر".

وقد بثت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية بعض فيديوهات لطيرانه فوق دبي وبجوار طائرة "الإمارات".

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