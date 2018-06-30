10 مبادرات ثقافية تقدمها وزارة الثقافة لزوار سوق عكاظ

تستهدف جميع شرائح المجتمع

تشارك وزارة الثقافة بسوق عكاظ في دورته الثانية عشرة عبر معرض يضم عددا من الاجنحة يحوي 10 مبادرات تستهدف جميع شرائح المجتمع لتعزيز الجوانب المعرفية والثقافية.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للمكتبات ومساعد المشرف على مشاركة وزارة الثقافة بسوق عكاظ فيصل المرغلاني أن الوزارة تشارك لهذا العام بسوق عكاظ من خلال ثمانية أجنحة تضم جناح مكتبة تاريخ الجزيرة العربية ومعرض الفن التشكيلي ومعرض فرقة الاوبرا المصرية والفعاليات والاركان الثقافية والعاب التركيب الموجه للأطفال والمكتبة الرقمية والمكتبة المرئية والمكتبة السمعية.

وأشار المرغلاني ان وزارة الثقافة تسعى الى تحقيق 10 مبادرات ثقافية لزوار سوق عكاظ في هذا العام والتي تستهدف جميع شرائح المجتمع بفئات العمرية المختلفة وهي مبادرة انجلشماستري وأصدقاء القراءة وانا الهم وايادي مضيئة وارباب الحرف والرسم على الأثاث وساندوتش رقمي وادباء على الطريق وكتابي من اجلك ورفوف الثقافة والتي تهدف الى تشجيع المبادرات الفردية الثقافية وتعزز الجوانب الإبداعية الثقافية وغرس حب الاطلاع وتشجيع القراءة وطرق الترجمة والبحث المعرفي واستخدام الأثاث والاستفادة من البيئة المحيطة في دفع الثقافة من خلال الرسم على الآثار.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تنمية الجوانب الإبداعية للزوار ومساعدتهم على التأثير في الاخرين من خلال مبادرة انا الهم في التأثير الإيجابي في المجتمع نحو افاق ثقافية رائدة بطابع لذة المعرفة بالإضافة الى الألعاب ووسائل ترفيهية وتعليمية لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى أركان ثقافية خاصة بالأطفال من خلال الرسم والتلوين وألعاب مغناطيسية والبناء والتركيب حيث تعتمد كافة الألعاب المقدمة للأطفال على الألعاب الآمنة والتي تنمي المهارات الحركية والإبداعية للأطفال.