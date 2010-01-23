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"كورونا" يضم 23292 شخصًا إلى حصيلة إصاباته بفرنسا

فيما سجّلت البلاد ارتفاعًا في إجمالي الوفيات لتصل إلى 72647 حالة

سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يضم 23292 شخصًا إلى حصيلة إصاباته بفرنسا
سبق

سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
01:32 AM

"كورونا" يضم 23292 شخصًا إلى حصيلة إصاباته بفرنسا

فيما سجّلت البلاد ارتفاعًا في إجمالي الوفيات لتصل إلى 72647 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.

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