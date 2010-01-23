سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.
"كورونا" يضم 23292 شخصًا إلى حصيلة إصاباته بفرنسا
فيما سجّلت البلاد ارتفاعًا في إجمالي الوفيات لتصل إلى 72647 حالة
سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.
سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
"كورونا" يضم 23292 شخصًا إلى حصيلة إصاباته بفرنسا
فيما سجّلت البلاد ارتفاعًا في إجمالي الوفيات لتصل إلى 72647 حالة
سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.