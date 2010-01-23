سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.

"كورونا" يضم 23292 شخصًا إلى حصيلة إصاباته بفرنسا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-23 سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442 01:32 AM

"كورونا" يضم 23292 شخصًا إلى حصيلة إصاباته بفرنسا فيما سجّلت البلاد ارتفاعًا في إجمالي الوفيات لتصل إلى 72647 حالة





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سجّلت فرنسا 23292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و649 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 72647 حالة، وهي سابع أعلى حصيلة في العالم.