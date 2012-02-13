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"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

مختص يحذّر من إجراء لـ"التعليم" أحرج المدارس ويضع خيارَين لحل المأزق

يتطلّب مبالغ إضافية فوق طاقة الميزانية ويعرّض الطلاب إلى مخاطر محتملة

أشار خبير الأمن والسلامة المدرسية، أحمد الشهري، إلى خطورة الإجراء المتخذ من "وزارة التعليم" المتمثل في منع استخدام برّادات المياه في المدارس بعد العودة الحضورية ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الشهرى لـ"سبق"، إن ذلك الإجراء جعل نسبة عالية من المدارس في حرجٍ كبيرٍ من توفير مياه الشرب المعبّأة التي تتطلب مبالغ إضافية فوق طاقة ميزانيتها التشغيلية، وحرج آخر في تشغيل واستخدام برّادات المياه لسد عطش الطلاب والطالبات، خاصة بعد العودة الحضورية الكاملة.

ونبّه إلى تباين خطورة ذلك الإجراء بين المناطق التعليمية؛ حيث تزداد تلك الخطورة في المناطق ذات الدرجة العالية من الحرارة، وتزداد حدة في المدارس ذات الطبيعة المشتركة التي تشهد كثافة في طاقتها الاستيعابية.

وتابع: "المخاطر المحتملة من عدم شرب الماء لفترات طويلة هي الإصابة بالجفاف وارتفاع الحرارة وفقدان الوعي وتفوق تلك الخطورة الإصابة بفيروس كورونا نفسه".

وختم حديثه بضرورة دعم "الوزارة" للميزانيات التشغيلية بما يعينها على تجاوز تلك الفترة الحرجة أو اختيار أخف الضررين، بإعادة استخدام برّادات المياه، وفق إجراءات استثنائية آمنة.

خبير الأمن والسلامة المدرسية أحمد الشهري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص يحذّر من إجراء لـ"التعليم" أحرج المدارس ويضع خيارَين لحل المأزق
سبق

أشار خبير الأمن والسلامة المدرسية، أحمد الشهري، إلى خطورة الإجراء المتخذ من "وزارة التعليم" المتمثل في منع استخدام برّادات المياه في المدارس بعد العودة الحضورية ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الشهرى لـ"سبق"، إن ذلك الإجراء جعل نسبة عالية من المدارس في حرجٍ كبيرٍ من توفير مياه الشرب المعبّأة التي تتطلب مبالغ إضافية فوق طاقة ميزانيتها التشغيلية، وحرج آخر في تشغيل واستخدام برّادات المياه لسد عطش الطلاب والطالبات، خاصة بعد العودة الحضورية الكاملة.

ونبّه إلى تباين خطورة ذلك الإجراء بين المناطق التعليمية؛ حيث تزداد تلك الخطورة في المناطق ذات الدرجة العالية من الحرارة، وتزداد حدة في المدارس ذات الطبيعة المشتركة التي تشهد كثافة في طاقتها الاستيعابية.

وتابع: "المخاطر المحتملة من عدم شرب الماء لفترات طويلة هي الإصابة بالجفاف وارتفاع الحرارة وفقدان الوعي وتفوق تلك الخطورة الإصابة بفيروس كورونا نفسه".

وختم حديثه بضرورة دعم "الوزارة" للميزانيات التشغيلية بما يعينها على تجاوز تلك الفترة الحرجة أو اختيار أخف الضررين، بإعادة استخدام برّادات المياه، وفق إجراءات استثنائية آمنة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
02:01 PM

مختص يحذّر من إجراء لـ"التعليم" أحرج المدارس ويضع خيارَين لحل المأزق

يتطلّب مبالغ إضافية فوق طاقة الميزانية ويعرّض الطلاب إلى مخاطر محتملة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
10
3,917

أشار خبير الأمن والسلامة المدرسية، أحمد الشهري، إلى خطورة الإجراء المتخذ من "وزارة التعليم" المتمثل في منع استخدام برّادات المياه في المدارس بعد العودة الحضورية ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال الشهرى لـ"سبق"، إن ذلك الإجراء جعل نسبة عالية من المدارس في حرجٍ كبيرٍ من توفير مياه الشرب المعبّأة التي تتطلب مبالغ إضافية فوق طاقة ميزانيتها التشغيلية، وحرج آخر في تشغيل واستخدام برّادات المياه لسد عطش الطلاب والطالبات، خاصة بعد العودة الحضورية الكاملة.

ونبّه إلى تباين خطورة ذلك الإجراء بين المناطق التعليمية؛ حيث تزداد تلك الخطورة في المناطق ذات الدرجة العالية من الحرارة، وتزداد حدة في المدارس ذات الطبيعة المشتركة التي تشهد كثافة في طاقتها الاستيعابية.

وتابع: "المخاطر المحتملة من عدم شرب الماء لفترات طويلة هي الإصابة بالجفاف وارتفاع الحرارة وفقدان الوعي وتفوق تلك الخطورة الإصابة بفيروس كورونا نفسه".

وختم حديثه بضرورة دعم "الوزارة" للميزانيات التشغيلية بما يعينها على تجاوز تلك الفترة الحرجة أو اختيار أخف الضررين، بإعادة استخدام برّادات المياه، وفق إجراءات استثنائية آمنة.

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