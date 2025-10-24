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خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة

متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز علاقات بلادهم مع المملكة

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وقد تسلّم أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية غينيا بيساو مامادو سانو، وسفير جمهورية المالديف محمد خليل، وسفير جمهورية قبرص ستافروس افجوستيديس، وسفير مملكة ماليزيا عبدالرزاق عبدالوهاب، وسفير مملكة السويد نيكلاس تروفيه، وسفير جمهورية النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية سنغافورة وينغ تشاو مينغ، وسفير جمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد توفيق، وسفير جمهورية كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن سعادتهم لهم، وبالغ الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

الملك سلمان بن عبدالعزيز سفراء الدول الشقيقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة
سبق

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وقد تسلّم أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية غينيا بيساو مامادو سانو، وسفير جمهورية المالديف محمد خليل، وسفير جمهورية قبرص ستافروس افجوستيديس، وسفير مملكة ماليزيا عبدالرزاق عبدالوهاب، وسفير مملكة السويد نيكلاس تروفيه، وسفير جمهورية النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية سنغافورة وينغ تشاو مينغ، وسفير جمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد توفيق، وسفير جمهورية كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن سعادتهم لهم، وبالغ الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
02:26 PM

خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة

متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز علاقات بلادهم مع المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وقد تسلّم أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية غينيا بيساو مامادو سانو، وسفير جمهورية المالديف محمد خليل، وسفير جمهورية قبرص ستافروس افجوستيديس، وسفير مملكة ماليزيا عبدالرزاق عبدالوهاب، وسفير مملكة السويد نيكلاس تروفيه، وسفير جمهورية النيجر أبوبكر حسن دان سوكوتو، وسفير جمهورية سنغافورة وينغ تشاو مينغ، وسفير جمهورية سلوفينيا ماتيا بريفولشيك، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق محمد توفيق، وسفير جمهورية كولومبيا آنا ميلينا دي جافيريا.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن سعادتهم لهم، وبالغ الشكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

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