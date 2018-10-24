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في نسخته الثالثة .. اتحاد الرياضات الإلكترونية يختتم بطولة الدوري  الإلكتروني

تبلغ جوائزه 5 ملايين ريال

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أمس البطولة الثالثة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني بتتويج فريق 01ESPORTS بالمركز الأول، فيما حقق فريق Osh-Tekk warriors المركز الثاني، وبالمركز الثالث Falcons.

وثمن نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والعمليات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري جهود الأندية الإلكترونية وتعاونها مع الاتحاد لضمان نجاح البطولات من الجانبين الفني والتنظيمي, منوهاً بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة التي أقيمت بتنظيم الاتحاد وبشراكة الممكّن الرقمي stc بجوائز تبلغ قيمتها 400 ألف ريال، فيما تبلغ جوائز الدوري السعودي الإلكتروني 5 ملايين ريال تقسّم على بطولاته خلال الموسم.
وسيواصل الدوري السعودي الإلكتروني فعالياته ببطولته الرابعة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية يوم الجمعة المقبل بالرياض التي تقام لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني.


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في نسخته الثالثة .. اتحاد الرياضات الإلكترونية يختتم بطولة الدوري  الإلكتروني
سبق

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أمس البطولة الثالثة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني بتتويج فريق 01ESPORTS بالمركز الأول، فيما حقق فريق Osh-Tekk warriors المركز الثاني، وبالمركز الثالث Falcons.

وثمن نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والعمليات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري جهود الأندية الإلكترونية وتعاونها مع الاتحاد لضمان نجاح البطولات من الجانبين الفني والتنظيمي, منوهاً بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة التي أقيمت بتنظيم الاتحاد وبشراكة الممكّن الرقمي stc بجوائز تبلغ قيمتها 400 ألف ريال، فيما تبلغ جوائز الدوري السعودي الإلكتروني 5 ملايين ريال تقسّم على بطولاته خلال الموسم.
وسيواصل الدوري السعودي الإلكتروني فعالياته ببطولته الرابعة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية يوم الجمعة المقبل بالرياض التي تقام لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني.


24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
06:36 PM

في نسخته الثالثة .. اتحاد الرياضات الإلكترونية يختتم بطولة الدوري  الإلكتروني

تبلغ جوائزه 5 ملايين ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أمس البطولة الثالثة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني بتتويج فريق 01ESPORTS بالمركز الأول، فيما حقق فريق Osh-Tekk warriors المركز الثاني، وبالمركز الثالث Falcons.

وثمن نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والعمليات بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أحمد البشري جهود الأندية الإلكترونية وتعاونها مع الاتحاد لضمان نجاح البطولات من الجانبين الفني والتنظيمي, منوهاً بالمستويات المميزة التي شهدتها البطولة التي أقيمت بتنظيم الاتحاد وبشراكة الممكّن الرقمي stc بجوائز تبلغ قيمتها 400 ألف ريال، فيما تبلغ جوائز الدوري السعودي الإلكتروني 5 ملايين ريال تقسّم على بطولاته خلال الموسم.
وسيواصل الدوري السعودي الإلكتروني فعالياته ببطولته الرابعة لرياضة Call Of Duty الإلكترونية يوم الجمعة المقبل بالرياض التي تقام لأول مرة في تاريخ الدوري السعودي الإلكتروني.


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