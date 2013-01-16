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قياس وتحسين سلامة المرضى في المستشفيات.. انطلاق الدورة الرابعة من المشروع الوطني

يهدف إلى إعداد تقارير إحصائية ومقارنة لنسب البيانات المعتمدة على مئات المستشفيات المشاركة

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى اليوم، الدورة الرابعة من المشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في المستشفيات، وذلك ضمن دورته الرابعة لعام 2022.

وأشار مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد تقارير إحصائية وتقارير مقارنة لنسب البيانات، تعتمد بياناتها على مئات المستشفيات المشاركة تطوعًا، ضمن قاعدة البيانات الوطنية في المملكة العربية السعودية، وستكون قاعدة البيانات هذه بمثابة مرجع مهم لثقافة سلامة المرضى في المملكة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من الحصول على المقارنات الإحصائية والتقارير التفصيلية على المستوى المحلي والدولي، وصولًا إلى المقارنات بالنسب المعيارية المحلية والدولية والعديد من المزايا الهامة الأخرى.

يُذكر أن هذا المشروع أطلق في عام 2017، ويعد أحد مهام المركز لقياس ومتابعة ثقافة سلامة المرضى السائدة بين الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية في المملكة، لدراستها وتحليلها ومن ثم إجراء التحسينات والتوصيات اللازمة؛ لضمان ثقافة إيجابية تنعكس على سلامة المرضى، وتتماشى مع النسب المعيارية الدولية؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

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قياس وتحسين سلامة المرضى في المستشفيات.. انطلاق الدورة الرابعة من المشروع الوطني
سبق

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى اليوم، الدورة الرابعة من المشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في المستشفيات، وذلك ضمن دورته الرابعة لعام 2022.

وأشار مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد تقارير إحصائية وتقارير مقارنة لنسب البيانات، تعتمد بياناتها على مئات المستشفيات المشاركة تطوعًا، ضمن قاعدة البيانات الوطنية في المملكة العربية السعودية، وستكون قاعدة البيانات هذه بمثابة مرجع مهم لثقافة سلامة المرضى في المملكة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من الحصول على المقارنات الإحصائية والتقارير التفصيلية على المستوى المحلي والدولي، وصولًا إلى المقارنات بالنسب المعيارية المحلية والدولية والعديد من المزايا الهامة الأخرى.

يُذكر أن هذا المشروع أطلق في عام 2017، ويعد أحد مهام المركز لقياس ومتابعة ثقافة سلامة المرضى السائدة بين الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية في المملكة، لدراستها وتحليلها ومن ثم إجراء التحسينات والتوصيات اللازمة؛ لضمان ثقافة إيجابية تنعكس على سلامة المرضى، وتتماشى مع النسب المعيارية الدولية؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:19 AM

قياس وتحسين سلامة المرضى في المستشفيات.. انطلاق الدورة الرابعة من المشروع الوطني

يهدف إلى إعداد تقارير إحصائية ومقارنة لنسب البيانات المعتمدة على مئات المستشفيات المشاركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى اليوم، الدورة الرابعة من المشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في المستشفيات، وذلك ضمن دورته الرابعة لعام 2022.

وأشار مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد تقارير إحصائية وتقارير مقارنة لنسب البيانات، تعتمد بياناتها على مئات المستشفيات المشاركة تطوعًا، ضمن قاعدة البيانات الوطنية في المملكة العربية السعودية، وستكون قاعدة البيانات هذه بمثابة مرجع مهم لثقافة سلامة المرضى في المملكة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من الحصول على المقارنات الإحصائية والتقارير التفصيلية على المستوى المحلي والدولي، وصولًا إلى المقارنات بالنسب المعيارية المحلية والدولية والعديد من المزايا الهامة الأخرى.

يُذكر أن هذا المشروع أطلق في عام 2017، ويعد أحد مهام المركز لقياس ومتابعة ثقافة سلامة المرضى السائدة بين الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية في المملكة، لدراستها وتحليلها ومن ثم إجراء التحسينات والتوصيات اللازمة؛ لضمان ثقافة إيجابية تنعكس على سلامة المرضى، وتتماشى مع النسب المعيارية الدولية؛ تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

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