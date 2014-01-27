"الخارجية" الأمريكية تعرّف بـ"بلينكن".. هنا 10 معلومات عن الوزير الجديد

من تصريحاته السابقة: ترامب وضعنا في حالة انسحاب من حلفائنا وشركائنا

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، تغريدة تعريفية عن أنتوني بلينكن؛ وزير الخارجية الأمريكي، الذي اختاره الرئيس جو بايدن؛ وتمّت المصادقة عليه من قِبل مجلس الشيوخ، الثلاثاء.

وقالت تغريدة "الخارجية" الأمريكية على صفحتها العربية بـ"تويتر": مَن هو أنتوني بلينكن الذي اختاره الرئيس بايدن لشغل منصب وزير الخارجية الأمريكية؟

وأضافت: وُلد في يونكرز بنيويورك، وعمل خلال إدارتَي كلينتون وأوباما، تخرج في جامعة هارفارد وكلية الحقوق في جامعة كولومبيا، والتحق بوزارة الخارجية عام 1994، وتولى مناصب في البيت الأبيض خلال إدارة كلينتون، وعمل في فريق لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، كما عمل مستشاراً للأمن القومي لبايدن؛ نائب الرئيس عام 2008، وعمل نائباً أول لمستشار الأمن القومي، وعُيّن نائباً لوزير الخارجية عام 2015، واختاره الرئيس بايدن؛ لمنصب وزير الخارجية الأمريكية.

وكان "بلينكن"؛ قد ألقى الضوء على توقعاته حول كيف ستكون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في عهد "بايدن".

وكانت مصادر قد كشفت لـCNN أن بايدن "مستعد لترشيحه" بمنصب وزير للخارجية.

وقال في مقابلة، منتصف أكتوبر الماضي: نائب الرئيس بايدن؛ ينطلق من هذا المبدأ، أنه سواء أعجبنا ذلك أو لا، فإن العالم وحده لا يمكنه تنظيم نفسه، حتى إدارة ترامب لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دوراً قيادياً في القيام بالكثير من هذا التنظيم.

وأضاف: ما حدث الآن هو أن الرئيس ترامب؛ تنازل عن هذه المسؤوليات، ووضعنا في حالة انسحاب كاملة من حلفائنا وشركائنا من المنظمات الدولية ومن الاتفاقات، وهذه هي المشكلة، عندما لا نكون منخرطين وعندما لا نقود، فإن ما يحدث هو أمر من اثنين: إما أن دولاً أخرى تبدأ بمحاولة أخذ مكاننا؛ على الأغلب ليس بصورة تناسب مصالحنا وقيمنا، وإما أن تكون هناك فجوة تُوجِد فوضى وأموراً سيئة.