شرطة الرياض تطيح بشخص تورَّط في ارتكاب (7) حرائق عمدًا

تبيَّن أنه يعاني اعتلالاً نفسيًّا.. وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية مواطن في العقد الرابع من عمره، والقبض عليه؛ وذلك بعد أن أثبتت الدلائل تورطه في ارتكاب (7) حرائق عمدًا، باشرتها فِرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض.

وأضاف المقدم التويجري بأن الجرائم تمثلت بإضرام النار في خمس مركبات ومنزلين بسكب مادة قابلة للاشتعال، وذلك بحي الفوطة، دون وقوع إصابات -ولله الحمد-. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبيّن أنه يعاني اعتلالاً نفسيًّا؛ فجرى اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه.