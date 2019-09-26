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في 24 ساعة.. الأردن تسجل 438 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

سجلت الأردن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 818796 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 795832 حالة شفاء بعد تسجيل 883 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع إلى 10669 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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في 24 ساعة.. الأردن تسجل 438 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة
سبق

سجلت الأردن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 818796 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 795832 حالة شفاء بعد تسجيل 883 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع إلى 10669 حالة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
07:31 PM
اخر تعديل
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
01:35 AM

في 24 ساعة.. الأردن تسجل 438 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سجلت الأردن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 818796 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 795832 حالة شفاء بعد تسجيل 883 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع إلى 10669 حالة.

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