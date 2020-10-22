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اعتماد المجلس التشاوري للمرضى في التجمع الصحي الأول بالوسطى

يتقدمهم الشيخ عبدالله المطلق

اعتمد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، تشكيل أعضاء المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، يتقدمهم عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق.

ويهدف قرار تشكيل المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم إلى وصول الرعاية الصحية لكامل نطاق التجمع الصحي الأول، وللشراكة مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق أعلى المعايير من الرعاية والعناية، بالإضافة إلى الوقاية قبل العلاج، ونشر ثقافة التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، مع الاهتمام بصحة المواطن بنطاق التجمع وتلبية احتياجاته من رعاية منزلية وخدمات لوجستية.

ويضم المجلس التشاوري في عضويته جهات حكومية وهي "هيئة كبار العلماء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الغرفة التجارية بالرياض، ومجموعة من الإدارات والأقسام فـي كافة منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى".

ويرأس المجلس، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ونائبًا للرئيس، مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، الدكتور عتيق بن محمد القرني، وأمينًا للمجلس، مدير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أيمن بن نوار العتيبي.

ويُعنى المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في التجمع الأول بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والإسهام في نجاحها عن طريق الملاحظة المستمرة للتجارب الفعلية للمرضى وعائلاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة، واستخدام المناهج التي تشجع وتدعم التعاون بين جميع الأطراف، والعمل على دمج سياسة الرعاية المتركزة على المريض وعائلته في السياسات والإجراءات والبرامج التي تطبقها المستشفى.

ويعمل "المجلس التشاوري" بالشراكة مع فريق الرعاية لتحسين الجودة الشاملة والسلامة للمريض بشكل مستمر، والمشاركة في التخطيط لصنع القرار بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم، ولتعزيز الشراكة الفعالة بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي حول ثقافة محورها رعاية المريض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتماد المجلس التشاوري للمرضى في التجمع الصحي الأول بالوسطى
سبق

اعتمد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، تشكيل أعضاء المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، يتقدمهم عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق.

ويهدف قرار تشكيل المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم إلى وصول الرعاية الصحية لكامل نطاق التجمع الصحي الأول، وللشراكة مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق أعلى المعايير من الرعاية والعناية، بالإضافة إلى الوقاية قبل العلاج، ونشر ثقافة التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، مع الاهتمام بصحة المواطن بنطاق التجمع وتلبية احتياجاته من رعاية منزلية وخدمات لوجستية.

ويضم المجلس التشاوري في عضويته جهات حكومية وهي "هيئة كبار العلماء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الغرفة التجارية بالرياض، ومجموعة من الإدارات والأقسام فـي كافة منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى".

ويرأس المجلس، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ونائبًا للرئيس، مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، الدكتور عتيق بن محمد القرني، وأمينًا للمجلس، مدير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أيمن بن نوار العتيبي.

ويُعنى المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في التجمع الأول بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والإسهام في نجاحها عن طريق الملاحظة المستمرة للتجارب الفعلية للمرضى وعائلاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة، واستخدام المناهج التي تشجع وتدعم التعاون بين جميع الأطراف، والعمل على دمج سياسة الرعاية المتركزة على المريض وعائلته في السياسات والإجراءات والبرامج التي تطبقها المستشفى.

ويعمل "المجلس التشاوري" بالشراكة مع فريق الرعاية لتحسين الجودة الشاملة والسلامة للمريض بشكل مستمر، والمشاركة في التخطيط لصنع القرار بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم، ولتعزيز الشراكة الفعالة بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي حول ثقافة محورها رعاية المريض.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
07:33 PM

اعتماد المجلس التشاوري للمرضى في التجمع الصحي الأول بالوسطى

يتقدمهم الشيخ عبدالله المطلق

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عبدالسلام العنزي - الرياض
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اعتمد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، تشكيل أعضاء المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، يتقدمهم عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق.

ويهدف قرار تشكيل المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم إلى وصول الرعاية الصحية لكامل نطاق التجمع الصحي الأول، وللشراكة مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق أعلى المعايير من الرعاية والعناية، بالإضافة إلى الوقاية قبل العلاج، ونشر ثقافة التوعية والتثقيف بين أفراد المجتمع، مع الاهتمام بصحة المواطن بنطاق التجمع وتلبية احتياجاته من رعاية منزلية وخدمات لوجستية.

ويضم المجلس التشاوري في عضويته جهات حكومية وهي "هيئة كبار العلماء، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الغرفة التجارية بالرياض، ومجموعة من الإدارات والأقسام فـي كافة منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى".

ويرأس المجلس، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، ونائبًا للرئيس، مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، الدكتور عتيق بن محمد القرني، وأمينًا للمجلس، مدير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أيمن بن نوار العتيبي.

ويُعنى المجلس الاستشاري للمرضى وعائلاتهم في التجمع الأول بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والإسهام في نجاحها عن طريق الملاحظة المستمرة للتجارب الفعلية للمرضى وعائلاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة، واستخدام المناهج التي تشجع وتدعم التعاون بين جميع الأطراف، والعمل على دمج سياسة الرعاية المتركزة على المريض وعائلته في السياسات والإجراءات والبرامج التي تطبقها المستشفى.

ويعمل "المجلس التشاوري" بالشراكة مع فريق الرعاية لتحسين الجودة الشاملة والسلامة للمريض بشكل مستمر، والمشاركة في التخطيط لصنع القرار بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم، ولتعزيز الشراكة الفعالة بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي حول ثقافة محورها رعاية المريض.

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