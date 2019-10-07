النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. جمهور كرة بالسودان للحكم: "أجري يا موسى عشان ما تموت"

حكم سوداني يروي المهزلة: لهذا تركت المباراة وهربت

تابع كثيرون مقطع فيديو بات شهيرًا لحكم كرة قدم سوداني من منطقة العيلفون، وهو يهرب من ساحة الملعب، بعد مطاردة جماهير غاضبة له، وتعديهم عليه بالحجارة، لكن قليلين يعرفون القصة الحقيقية للحكم عثمان آدم، وما جرى فعلاً خلال مباراة فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في مسابقة الكأس التي حولتها مشاهد المطاردة والفيديو إلى مباراة شهيرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الحكم الضحية، عثمان آدم موسى آدم، تفاصيل ما جرى في المباراة التي سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابًا مأساويًا في أحداثها.

احتسب آدم هدفًا رابعًا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطًا بالمعترضين.

وقال آدم: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداءً من الجماهير بالحجارة".

وأوضح أنه فكر في الخروج ركضًا من الملعب تفاديًا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضًا، إذ لاحقه البعض قذفًا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.

وكشف الحكم السوداني لـ"سكاي نيوز عربية" أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعًا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرًا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل".

وأكد آدم ثقته التامة في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. جمهور كرة بالسودان للحكم: "أجري يا موسى عشان ما تموت"
سبق

تابع كثيرون مقطع فيديو بات شهيرًا لحكم كرة قدم سوداني من منطقة العيلفون، وهو يهرب من ساحة الملعب، بعد مطاردة جماهير غاضبة له، وتعديهم عليه بالحجارة، لكن قليلين يعرفون القصة الحقيقية للحكم عثمان آدم، وما جرى فعلاً خلال مباراة فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في مسابقة الكأس التي حولتها مشاهد المطاردة والفيديو إلى مباراة شهيرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الحكم الضحية، عثمان آدم موسى آدم، تفاصيل ما جرى في المباراة التي سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابًا مأساويًا في أحداثها.

احتسب آدم هدفًا رابعًا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطًا بالمعترضين.

وقال آدم: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداءً من الجماهير بالحجارة".

وأوضح أنه فكر في الخروج ركضًا من الملعب تفاديًا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضًا، إذ لاحقه البعض قذفًا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.

وكشف الحكم السوداني لـ"سكاي نيوز عربية" أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعًا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرًا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل".

وأكد آدم ثقته التامة في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:32 PM

فيديو.. جمهور كرة بالسودان للحكم: "أجري يا موسى عشان ما تموت"

حكم سوداني يروي المهزلة: لهذا تركت المباراة وهربت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,122

تابع كثيرون مقطع فيديو بات شهيرًا لحكم كرة قدم سوداني من منطقة العيلفون، وهو يهرب من ساحة الملعب، بعد مطاردة جماهير غاضبة له، وتعديهم عليه بالحجارة، لكن قليلين يعرفون القصة الحقيقية للحكم عثمان آدم، وما جرى فعلاً خلال مباراة فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في مسابقة الكأس التي حولتها مشاهد المطاردة والفيديو إلى مباراة شهيرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن الحكم الضحية، عثمان آدم موسى آدم، تفاصيل ما جرى في المباراة التي سارت عادية حتى الدقيقة 66 التي شهدت انقلابًا مأساويًا في أحداثها.

احتسب آدم هدفًا رابعًا لفريق بدر ليواجه باحتجاجات عارمة بدعوى عدم صحته، قبل أن يقتحم لاعبو وإداريو مريخ العيلفون الملعب، ويجد نفسه محاطًا بالمعترضين.

وقال آدم: "حاولت تجنب تلك الاحتجاجات بالتوجه صوب المنطقة الفنية، لكنني واجهت اعتداءً من الجماهير بالحجارة".

وأوضح أنه فكر في الخروج ركضًا من الملعب تفاديًا لتلك الاعتداءات لكنها تواصلت خارجه أيضًا، إذ لاحقه البعض قذفًا بالحجارة، في لقطة أثارت استياء عشاق كرة القدم.

وكشف الحكم السوداني لـ"سكاي نيوز عربية" أنه على قناعة تامة بقراره، الذي طبق فيه قانون كرة القدم بشكل صحيح، ولذلك فإنه لم يشعر بالظلم، لكنه تأثر نوعًا ما بسبب ما حدث، قبل أن يراجع نفسه متذكرًا أن تلك هي حال كرة القدم في السودان، "وإذا أردت أن تسير في تلك المهنة فعليك أن تتحمل".

وأكد آدم ثقته التامة في الاتحاد السوداني، واللجنة الفنية، ولجنة الانضباط، وتمنى أن تكون حادثته "آخر حادثة" من ذلك النوع في ملاعب كرة القدم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,679
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,528
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,599
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,266

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة