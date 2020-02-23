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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الـ8 مساءً.. و"المدني" يدعو إلى اتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (شرورة، وخباش، ويدمة)، تستمر حتى الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (شرورة، وخباش، ويدمة)، تستمر حتى الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:25 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الـ8 مساءً.. و"المدني" يدعو إلى اتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (شرورة، وخباش، ويدمة)، تستمر حتى الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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