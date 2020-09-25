"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الإكوادور العلاقات الثنائية
في اتصال هاتفي
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإكوادور لويس غاليغوس.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل بن أحمد الجبير
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الإكوادور العلاقات الثنائية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-25
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإكوادور لويس غاليغوس.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
07:38 PM
"الجبير" يبحث مع وزير خارجية الإكوادور العلاقات الثنائية
في اتصال هاتفي
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإكوادور لويس غاليغوس.
وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.