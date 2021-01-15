سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 225,815 إصابة مؤكدة و4,096 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 22,965,957 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 383,351 حالة وفاة.

الولايات المتحدة تسجل 225,815 إصابة جديدة بكورونا و4,096 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-15 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 225,815 إصابة مؤكدة و4,096 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 22,965,957 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 383,351 حالة وفاة.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442 12:07 AM

الولايات المتحدة تسجل 225,815 إصابة جديدة بكورونا و4,096 وفاة ارتفاع الوفيات إلى 383,351 شخصًا والإصابات 22,965,957 حالة





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 225,815 إصابة مؤكدة و4,096 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 22,965,957 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 383,351 حالة وفاة.