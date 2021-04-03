شاهد.. تدشين النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA" بمستشفى فيفاء العام

منتج وطني تمتلكه شركة حلول السحابة يهدف لرفع جودة الخدمات الطبية

دشن مستشفى فيفاء العام، أمس الجمعة، النظام الطبي الإلكتروني "فيدا VIDA"، بحضور مساعد مدير عام صحة جازان لتقنية المعلومات المهندس وحيد كناني، ومدير مستشفى فيفاء العام أحمد مسعود الفيفي، في إطار جهود وزارة الصحة في مجال التحول الرقمي.

وجرى في بداية تدشين النظام جولة على أقسام المستشفى، للتأكد من الجاهزية لينطلق بعدها النظام داخل المستشفى.

يذكر أن نظام الملف الطبي الإلكتروني "فيدا" هو منتج وطني تمتلكه شركة حلول السحابة، وتهدف وزارة الصحة من خلال تطبيقه إلى رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض؛ بحيث تكون كل الإجراءات المقدمة للمريض منذ دخوله إلى المستشفى إلى خروجه موثقة إلكترونيًّا دون استخدام أي أوراق.