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"العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون

ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد" الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانة مرموقة للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون
سبق

استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد" الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانة مرموقة للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيس.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
04:52 PM

"العواد" يستعرض مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون

ناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مقر الهيئة، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض "العواد" الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن هذا التحول الكبير في سياسة المملكة الإصلاحية رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق مكانة مرموقة للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الرئيس.

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