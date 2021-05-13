عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 129 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 119 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 117 وصفة طبية.