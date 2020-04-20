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في آخر تحديث.. كردستان العراق: 80 % من المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الأحد، آخر تحديث لإحصائية المصابين بفيروس كورونا في محافظات الإقليم، الذي يظهر شفاء نسبة كبيرة من المصابين بالوباء.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن "المجموع الكلي للمصابين في الإقليم بلغ 337، كما أن العدد الإجمالي للمتشافين من الفيروس بلغ 270".

وأضافت أن "عدد المصابين الراقدين حتى الآن في مستشفيات الإقليم بلغ 126 مصاباً"؛ مبينة أن "80 % من المصابين بفيروس كورونا في كردستان قد تماثلوا للشفاء"، وفقاً لـ "RT".

فيروس كورونا الجديد العراق

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في آخر تحديث.. كردستان العراق: 80 % من المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء
سبق

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الأحد، آخر تحديث لإحصائية المصابين بفيروس كورونا في محافظات الإقليم، الذي يظهر شفاء نسبة كبيرة من المصابين بالوباء.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن "المجموع الكلي للمصابين في الإقليم بلغ 337، كما أن العدد الإجمالي للمتشافين من الفيروس بلغ 270".

وأضافت أن "عدد المصابين الراقدين حتى الآن في مستشفيات الإقليم بلغ 126 مصاباً"؛ مبينة أن "80 % من المصابين بفيروس كورونا في كردستان قد تماثلوا للشفاء"، وفقاً لـ "RT".

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:44 AM

في آخر تحديث.. كردستان العراق: 80 % من المصابين بكورونا تماثلوا للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الأحد، آخر تحديث لإحصائية المصابين بفيروس كورونا في محافظات الإقليم، الذي يظهر شفاء نسبة كبيرة من المصابين بالوباء.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن "المجموع الكلي للمصابين في الإقليم بلغ 337، كما أن العدد الإجمالي للمتشافين من الفيروس بلغ 270".

وأضافت أن "عدد المصابين الراقدين حتى الآن في مستشفيات الإقليم بلغ 126 مصاباً"؛ مبينة أن "80 % من المصابين بفيروس كورونا في كردستان قد تماثلوا للشفاء"، وفقاً لـ "RT".

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