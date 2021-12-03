حققت السعودية 4 ميداليات برونزية اليوم ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي انطلقت رسميًّا أمس في العاصمة البحرينية المنامة، وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل. وفاز لاعب الأخضر لألعاب القوى فهد التركي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح بمسافة 11.09 متر. ونال لاعبا أخضر القوى البراء القرني وأحمد علواني برونزيتَي سباقَي 400 م كراسي متحركة في الدورة بحلولهما بالمركز الثالث في السباقَين اللذين أُقيما على مضمار ملعب مدينة خليفة في المنامة. وجاءت البرونزية الرابعة عن طريق السباح حسين الراشد في سباق 200م حرة "تصنيف S5" بحلوله ثالثًا في السباق بزمن 33: 4 دقيقة، فيما حقق زميله السباح إبراهيم المرزوقي "تصنيف S5 " المركز الرابع في سباق 400 م حر، وجاء السباح تركي الحربي "تصنيف S9 " سادسًا، ونال زميله إياد المالكي "تصنيف S7 " المركز السابع في سباق 200 م متنوع، كما حصل السباح تركي الحربي على المركز السابع في سباق التنوع. وتواصلت اليوم مشاركة المنتخبات السعودية بالدورة، وتغلب المنتخب السعودي للكراسي المتحركة على نظيره الأردني بنتيجة 36 - 26، كما حقق الفوز على المنتخب الفلبيني 51-33 في اللقاء الثاني الذي جمعهما على صالة مدينة خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة، فيما خسر منتخب كرة الهدف من نظيره التايلاندي 2-12، وبالنتيجة نفسها خسر من كوريا الجنوبية في اللقاء الثاني. وفي منافسات كرة الطاولة لحساب الأدوار التمهيدية خسرت غالية العنزي من نظيرتها الكويتية 0-3، وبالنتيجة نفسها خسرت أيضًا من اللاعبة التايلاندية 2-3، فيما تغلب عبدالله خشيل على منافسه الأردني 3-1، وخسر من منافسه الياباني 0-3، كما خسر عمر الصالحي من منافسه الياباني بنتيجة 0-3، وخسر سالم الزعبي من منافسه العراقي 1-3. وفي منافسات البوتشيا تأهل اللاعب عبدالله السمكري "تصنيف BC3" للدور ربع النهائي بفوزه على منافسه الإيراني 4-0، كما تأهل اللاعب عبدالعزيز الزهراني "تصنيف BC1" لدور الثمانية بفوزه على لاعب هونغ كونغ بنتيجة 6-2، فيما خسر عبدالعزيز ناصر "تصنيف BC2 " من منافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 4-5، وخسرت لجين الثقفي "تصنيف BC3" من لاعبة الصين تايبيه بنتيجة 5-6.

4 ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-03 حققت السعودية 4 ميداليات برونزية اليوم ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي انطلقت رسميًّا أمس في العاصمة البحرينية المنامة، وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.



وفاز لاعب الأخضر لألعاب القوى فهد التركي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح بمسافة 11.09 متر.



ونال لاعبا أخضر القوى البراء القرني وأحمد علواني برونزيتَي سباقَي 400 م كراسي متحركة في الدورة بحلولهما بالمركز الثالث في السباقَين اللذين أُقيما على مضمار ملعب مدينة خليفة في المنامة.



وجاءت البرونزية الرابعة عن طريق السباح حسين الراشد في سباق 200م حرة "تصنيف S5" بحلوله ثالثًا في السباق بزمن 33: 4 دقيقة، فيما حقق زميله السباح إبراهيم المرزوقي "تصنيف S5 " المركز الرابع في سباق 400 م حر، وجاء السباح تركي الحربي "تصنيف S9 " سادسًا، ونال زميله إياد المالكي "تصنيف S7 " المركز السابع في سباق 200 م متنوع، كما حصل السباح تركي الحربي على المركز السابع في سباق التنوع.



وتواصلت اليوم مشاركة المنتخبات السعودية بالدورة، وتغلب المنتخب السعودي للكراسي المتحركة على نظيره الأردني بنتيجة 36 - 26، كما حقق الفوز على المنتخب الفلبيني 51-33 في اللقاء الثاني الذي جمعهما على صالة مدينة خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة، فيما خسر منتخب كرة الهدف من نظيره التايلاندي 2-12، وبالنتيجة نفسها خسر من كوريا الجنوبية في اللقاء الثاني. وفي منافسات كرة الطاولة لحساب الأدوار التمهيدية خسرت غالية العنزي من نظيرتها الكويتية 0-3، وبالنتيجة نفسها خسرت أيضًا من اللاعبة التايلاندية 2-3، فيما تغلب عبدالله خشيل على منافسه الأردني 3-1، وخسر من منافسه الياباني 0-3، كما خسر عمر الصالحي من منافسه الياباني بنتيجة 0-3، وخسر سالم الزعبي من منافسه العراقي 1-3.



وفي منافسات البوتشيا تأهل اللاعب عبدالله السمكري "تصنيف BC3" للدور ربع النهائي بفوزه على منافسه الإيراني 4-0، كما تأهل اللاعب عبدالعزيز الزهراني "تصنيف BC1" لدور الثمانية بفوزه على لاعب هونغ كونغ بنتيجة 6-2، فيما خسر عبدالعزيز ناصر "تصنيف BC2 " من منافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 4-5، وخسرت لجين الثقفي "تصنيف BC3" من لاعبة الصين تايبيه بنتيجة 5-6.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 11:55 PM

اخر تعديل 04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 11:11 AM

4 ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية تستمر حتى السادس من الشهر الجاري





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حققت السعودية 4 ميداليات برونزية اليوم ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي انطلقت رسميًّا أمس في العاصمة البحرينية المنامة، وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.



وفاز لاعب الأخضر لألعاب القوى فهد التركي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح بمسافة 11.09 متر.



ونال لاعبا أخضر القوى البراء القرني وأحمد علواني برونزيتَي سباقَي 400 م كراسي متحركة في الدورة بحلولهما بالمركز الثالث في السباقَين اللذين أُقيما على مضمار ملعب مدينة خليفة في المنامة.



وجاءت البرونزية الرابعة عن طريق السباح حسين الراشد في سباق 200م حرة "تصنيف S5" بحلوله ثالثًا في السباق بزمن 33: 4 دقيقة، فيما حقق زميله السباح إبراهيم المرزوقي "تصنيف S5 " المركز الرابع في سباق 400 م حر، وجاء السباح تركي الحربي "تصنيف S9 " سادسًا، ونال زميله إياد المالكي "تصنيف S7 " المركز السابع في سباق 200 م متنوع، كما حصل السباح تركي الحربي على المركز السابع في سباق التنوع.



وتواصلت اليوم مشاركة المنتخبات السعودية بالدورة، وتغلب المنتخب السعودي للكراسي المتحركة على نظيره الأردني بنتيجة 36 - 26، كما حقق الفوز على المنتخب الفلبيني 51-33 في اللقاء الثاني الذي جمعهما على صالة مدينة خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة، فيما خسر منتخب كرة الهدف من نظيره التايلاندي 2-12، وبالنتيجة نفسها خسر من كوريا الجنوبية في اللقاء الثاني. وفي منافسات كرة الطاولة لحساب الأدوار التمهيدية خسرت غالية العنزي من نظيرتها الكويتية 0-3، وبالنتيجة نفسها خسرت أيضًا من اللاعبة التايلاندية 2-3، فيما تغلب عبدالله خشيل على منافسه الأردني 3-1، وخسر من منافسه الياباني 0-3، كما خسر عمر الصالحي من منافسه الياباني بنتيجة 0-3، وخسر سالم الزعبي من منافسه العراقي 1-3.



وفي منافسات البوتشيا تأهل اللاعب عبدالله السمكري "تصنيف BC3" للدور ربع النهائي بفوزه على منافسه الإيراني 4-0، كما تأهل اللاعب عبدالعزيز الزهراني "تصنيف BC1" لدور الثمانية بفوزه على لاعب هونغ كونغ بنتيجة 6-2، فيما خسر عبدالعزيز ناصر "تصنيف BC2 " من منافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 4-5، وخسرت لجين الثقفي "تصنيف BC3" من لاعبة الصين تايبيه بنتيجة 5-6.