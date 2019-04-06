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بإسناد "التحالف".. الجيش اليمني يُحكم سيطرته على جبل قرب صنعاء

الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات المليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني جبل الغنيمي الاستراتيجي في جبهة نهم (البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء).

وأفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم السبت بأن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية، انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا الانقلابية القادمة إلى مناطق المواجهات.

وأوضح الموقع أن المعارك لا تزال على أشدها، وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمًا متسارعًا، فيما تتكبد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.

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بإسناد "التحالف".. الجيش اليمني يُحكم سيطرته على جبل قرب صنعاء
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني جبل الغنيمي الاستراتيجي في جبهة نهم (البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء).

وأفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم السبت بأن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية، انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا الانقلابية القادمة إلى مناطق المواجهات.

وأوضح الموقع أن المعارك لا تزال على أشدها، وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمًا متسارعًا، فيما تتكبد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
09:50 PM

بإسناد "التحالف".. الجيش اليمني يُحكم سيطرته على جبل قرب صنعاء

الغارات استهدفت تجمعات وتعزيزات المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني جبل الغنيمي الاستراتيجي في جبهة نهم (البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء).

وأفاد موقع "سبتمبر نت" اليوم السبت بأن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض الاستراتيجية، انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات المليشيا الانقلابية القادمة إلى مناطق المواجهات.

وأوضح الموقع أن المعارك لا تزال على أشدها، وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمًا متسارعًا، فيما تتكبد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.

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