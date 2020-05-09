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"أمانة الطائف" تضبط وافدين يمتهنون تصنيع الأثاث وتلبيس الكنب داخل استراحة

الموقع يفتقر لشروط السلامة.. ويزاولون البيع والتوصيل أثناء فترة منع التجوُّل

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، موقعًا عشوائيًّا بدون ترخيص نظامي، عبارة عن استراحة بها أحواش داخل حي سكني، استغلها وافدون من جنسية آسيوية لممارسة وامتهان تلبيس الكنب و"الباطرمة"، وتصنيع الأثاث.

وأوضحت الأمانة أن الوافدين يواصلون العمل خلال فترة منع التجول؛ إذ يجتمعون فيها، ومن الموقع نفسه يزاولون البيع والتوصيل للمنازل في مخالفة للأنظمة كون الموقع يفتقر أصلاً لأبسط شروط السلامة.

وتمت مصادرة ماتورَي هواء، وماكينتَي خياطة، فيما تم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

الطائف أمانة الطائف بلدية شمال الفرعية الكنب الأثاث منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة الطائف" تضبط وافدين يمتهنون تصنيع الأثاث وتلبيس الكنب داخل استراحة
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، موقعًا عشوائيًّا بدون ترخيص نظامي، عبارة عن استراحة بها أحواش داخل حي سكني، استغلها وافدون من جنسية آسيوية لممارسة وامتهان تلبيس الكنب و"الباطرمة"، وتصنيع الأثاث.

وأوضحت الأمانة أن الوافدين يواصلون العمل خلال فترة منع التجول؛ إذ يجتمعون فيها، ومن الموقع نفسه يزاولون البيع والتوصيل للمنازل في مخالفة للأنظمة كون الموقع يفتقر أصلاً لأبسط شروط السلامة.

وتمت مصادرة ماتورَي هواء، وماكينتَي خياطة، فيما تم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:50 AM

"أمانة الطائف" تضبط وافدين يمتهنون تصنيع الأثاث وتلبيس الكنب داخل استراحة

الموقع يفتقر لشروط السلامة.. ويزاولون البيع والتوصيل أثناء فترة منع التجوُّل

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فهد العتيبي - الطائف
0
3,593

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، موقعًا عشوائيًّا بدون ترخيص نظامي، عبارة عن استراحة بها أحواش داخل حي سكني، استغلها وافدون من جنسية آسيوية لممارسة وامتهان تلبيس الكنب و"الباطرمة"، وتصنيع الأثاث.

وأوضحت الأمانة أن الوافدين يواصلون العمل خلال فترة منع التجول؛ إذ يجتمعون فيها، ومن الموقع نفسه يزاولون البيع والتوصيل للمنازل في مخالفة للأنظمة كون الموقع يفتقر أصلاً لأبسط شروط السلامة.

وتمت مصادرة ماتورَي هواء، وماكينتَي خياطة، فيما تم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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