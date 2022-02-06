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شرطة جازان تطيح بمقيمين لنقلهما 3 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن دوريات شرطة محافظة أحد المسارحة، قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية يرافقه مقيم من الجنسية اليمنية لنقلهما (3) نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلت المخالفات لجهة الاختصاص، والناقلين إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

شرطة جازان أمن الحدود

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شرطة جازان تطيح بمقيمين لنقلهما 3 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن دوريات شرطة محافظة أحد المسارحة، قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية يرافقه مقيم من الجنسية اليمنية لنقلهما (3) نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلت المخالفات لجهة الاختصاص، والناقلين إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
08:16 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:38 PM

شرطة جازان تطيح بمقيمين لنقلهما 3 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود

جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن دوريات شرطة محافظة أحد المسارحة، قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية يرافقه مقيم من الجنسية اليمنية لنقلهما (3) نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلت المخالفات لجهة الاختصاص، والناقلين إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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