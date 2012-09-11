النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

400 فتاة بجازان يقعن في فخ التوظيف الوهمي.. دورة الـ200 ريال

واقعة مكررة لإحدى الشركات تديرها سيدة.. وفرع وزارة العمل يحقق

كشفت مصادر أن فرع وزارة العمل بجازان، بدأ في التحقق من شكاوى ضد إحدى الشركات التي ادعى عليها مجموعة كبيرة من الفتيات بأنها أوهمتهن بالتوظيف بعد دورات يخضعن لها مقابل 200 ريال عن كل فتاة؛ حيث إن الشركة سلّمتهن شهادات ورقية غير رسمية، وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس، دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بالوظائف.
وتَلَقّت "سبق" شكاوى من عدد من الفتيات ادعين تعرّض 400 منهن للاحتيال، ووقعن في فخ الشركة، وقالوا في شكواهن: إن الشركة تديرها سيدة، وقامت بعدة عمليات مشابهة بعدد من المناطق، وأثيرت قضيتها عبر مواقع التواصل آنذاك؛ ولكن حاجة الفتيات للتوظيف أجبرتهن على تصديقها.
وبيّنت ذات المصادر أن فرع وزارة العمل باشر التحقيق في الشكوى، وإشعار الإمارة والجهات ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
400 فتاة بجازان يقعن في فخ التوظيف الوهمي.. دورة الـ200 ريال
سبق

كشفت مصادر أن فرع وزارة العمل بجازان، بدأ في التحقق من شكاوى ضد إحدى الشركات التي ادعى عليها مجموعة كبيرة من الفتيات بأنها أوهمتهن بالتوظيف بعد دورات يخضعن لها مقابل 200 ريال عن كل فتاة؛ حيث إن الشركة سلّمتهن شهادات ورقية غير رسمية، وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس، دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بالوظائف.
وتَلَقّت "سبق" شكاوى من عدد من الفتيات ادعين تعرّض 400 منهن للاحتيال، ووقعن في فخ الشركة، وقالوا في شكواهن: إن الشركة تديرها سيدة، وقامت بعدة عمليات مشابهة بعدد من المناطق، وأثيرت قضيتها عبر مواقع التواصل آنذاك؛ ولكن حاجة الفتيات للتوظيف أجبرتهن على تصديقها.
وبيّنت ذات المصادر أن فرع وزارة العمل باشر التحقيق في الشكوى، وإشعار الإمارة والجهات ذات العلاقة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
08:38 AM

400 فتاة بجازان يقعن في فخ التوظيف الوهمي.. دورة الـ200 ريال

واقعة مكررة لإحدى الشركات تديرها سيدة.. وفرع وزارة العمل يحقق

A A A
فهد كاملي - جازان
11
5,000

كشفت مصادر أن فرع وزارة العمل بجازان، بدأ في التحقق من شكاوى ضد إحدى الشركات التي ادعى عليها مجموعة كبيرة من الفتيات بأنها أوهمتهن بالتوظيف بعد دورات يخضعن لها مقابل 200 ريال عن كل فتاة؛ حيث إن الشركة سلّمتهن شهادات ورقية غير رسمية، وطلبت منهن التوجه للتوظيف في المدارس، دون أن تمنحهن ما يثبت إلحاقهن بالوظائف.
وتَلَقّت "سبق" شكاوى من عدد من الفتيات ادعين تعرّض 400 منهن للاحتيال، ووقعن في فخ الشركة، وقالوا في شكواهن: إن الشركة تديرها سيدة، وقامت بعدة عمليات مشابهة بعدد من المناطق، وأثيرت قضيتها عبر مواقع التواصل آنذاك؛ ولكن حاجة الفتيات للتوظيف أجبرتهن على تصديقها.
وبيّنت ذات المصادر أن فرع وزارة العمل باشر التحقيق في الشكوى، وإشعار الإمارة والجهات ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,267
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,686
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,582
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,071

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة