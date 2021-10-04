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بسبب الانقطاع العالمي.. مؤسس فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار من ثروته خلال ساعات

خسر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة اليوم الاثنين بعد انقطاع خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتس أب وفيس مسنجر وانستغرام.


وأدت عمليات الانقطاع إلى تراجع أسهم فيسبوك عند الساعة 2:73 بتوقيت واشنطن، بنسبة 5.72% بعد تعطل خدمات الموقع والتطبيقات التابعة لها وانخفاض السهم إلى مستوى 323.40 دولاراً بعد خسارة 19 دولاراً كأسوأ أداء يومي لها منذ نحو عام.


وتراجعت ثروة مارك زوكربيرج إلى 120.9 مليار دولار ما أعاده في المركز الخامس عالمياً في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.


وخسر مؤسس فيبسوك حوالي 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 سبتمبر، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار، وفقاً للمؤشر.

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بسبب الانقطاع العالمي.. مؤسس فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار من ثروته خلال ساعات
سبق

خسر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة اليوم الاثنين بعد انقطاع خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتس أب وفيس مسنجر وانستغرام.


وأدت عمليات الانقطاع إلى تراجع أسهم فيسبوك عند الساعة 2:73 بتوقيت واشنطن، بنسبة 5.72% بعد تعطل خدمات الموقع والتطبيقات التابعة لها وانخفاض السهم إلى مستوى 323.40 دولاراً بعد خسارة 19 دولاراً كأسوأ أداء يومي لها منذ نحو عام.


وتراجعت ثروة مارك زوكربيرج إلى 120.9 مليار دولار ما أعاده في المركز الخامس عالمياً في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.


وخسر مؤسس فيبسوك حوالي 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 سبتمبر، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار، وفقاً للمؤشر.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
10:54 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:07 AM

بسبب الانقطاع العالمي.. مؤسس فيسبوك يخسر 7 مليارات دولار من ثروته خلال ساعات

A A A
خالد علي - الرياض
7
7,724

خسر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة اليوم الاثنين بعد انقطاع خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها واتس أب وفيس مسنجر وانستغرام.


وأدت عمليات الانقطاع إلى تراجع أسهم فيسبوك عند الساعة 2:73 بتوقيت واشنطن، بنسبة 5.72% بعد تعطل خدمات الموقع والتطبيقات التابعة لها وانخفاض السهم إلى مستوى 323.40 دولاراً بعد خسارة 19 دولاراً كأسوأ أداء يومي لها منذ نحو عام.


وتراجعت ثروة مارك زوكربيرج إلى 120.9 مليار دولار ما أعاده في المركز الخامس عالمياً في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.


وخسر مؤسس فيبسوك حوالي 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 سبتمبر، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار، وفقاً للمؤشر.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,979
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,455

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