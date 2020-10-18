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شاهد.. مصرع شاب في تصادم يجدد مطالب "ازدواجية طريق سديرة الطائف"

مواطن: فَقَدنا شابيْن قبل شهرين ونتمنى من الجهات المعنية التجاوب ليزول الخوف

جددت وفاة شاب، أمس السبت، إثر اصطدام صهريج به على طريق السديرة العام شرق محافظة الطائف، مَطالب الأهالي ومرتادي الطريق، بضرورة وقف نزيف الدماء على هذا الطريق بازدواجيته وإنارته وتشغيل نظام الرصد الآلي على طوله.

وقال المواطن سالم الوذيناني: "نوجه مناشدة عاجلة لمدير إدارة مرور الطائف بتشغيل وتغطية الطريق بالكامل بأجهزة الرصد الآلي والذي يبلغ طوله حوالى 33 كيلو مترًا، ونأمل وجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات التي لا تحمل لوحات والتي يقودها شباب متهور يُحدث تجاوزات خاطئة يذهب ضحيتها أرواح بريئة".

وبيّن أنه منذ بداية شهر محرم الماضي أمر محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، بتشكيل لجنة للوقوف على الطريق من إدارات المرور والطرق والمحافظة ومن رئيس مركز سديرة، واتخذوا عدة توصيات؛ منها وجود دوريات سرية ومرور، ونظام للرصد الآلي "ساهر" عَمِل منها جهازان وبقي جهازان آخران لم تركب الكاميرات فيهما حتى الآن، ومن ضمن التوصيات سفلتة طريق بطول 17 كم لتخفيف الازدحام من سديرة إلى الحلاة، ولم يُتخذ به أي إجراء حتى الآن.

واختتم "الوذيناني" قائلًا: "فقدنا قبل شهرين شابين من أبناء المنطقة، وأمس فقدنا شابًّا آخر، ونتمنى من الجهات المعنية أن تتجاوب مع معاناتنا لتنتهي حالة الخوف من هذا الطريق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مصرع شاب في تصادم يجدد مطالب "ازدواجية طريق سديرة الطائف"
سبق

جددت وفاة شاب، أمس السبت، إثر اصطدام صهريج به على طريق السديرة العام شرق محافظة الطائف، مَطالب الأهالي ومرتادي الطريق، بضرورة وقف نزيف الدماء على هذا الطريق بازدواجيته وإنارته وتشغيل نظام الرصد الآلي على طوله.

وقال المواطن سالم الوذيناني: "نوجه مناشدة عاجلة لمدير إدارة مرور الطائف بتشغيل وتغطية الطريق بالكامل بأجهزة الرصد الآلي والذي يبلغ طوله حوالى 33 كيلو مترًا، ونأمل وجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات التي لا تحمل لوحات والتي يقودها شباب متهور يُحدث تجاوزات خاطئة يذهب ضحيتها أرواح بريئة".

وبيّن أنه منذ بداية شهر محرم الماضي أمر محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، بتشكيل لجنة للوقوف على الطريق من إدارات المرور والطرق والمحافظة ومن رئيس مركز سديرة، واتخذوا عدة توصيات؛ منها وجود دوريات سرية ومرور، ونظام للرصد الآلي "ساهر" عَمِل منها جهازان وبقي جهازان آخران لم تركب الكاميرات فيهما حتى الآن، ومن ضمن التوصيات سفلتة طريق بطول 17 كم لتخفيف الازدحام من سديرة إلى الحلاة، ولم يُتخذ به أي إجراء حتى الآن.

واختتم "الوذيناني" قائلًا: "فقدنا قبل شهرين شابين من أبناء المنطقة، وأمس فقدنا شابًّا آخر، ونتمنى من الجهات المعنية أن تتجاوب مع معاناتنا لتنتهي حالة الخوف من هذا الطريق".

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
01:37 PM

شاهد.. مصرع شاب في تصادم يجدد مطالب "ازدواجية طريق سديرة الطائف"

مواطن: فَقَدنا شابيْن قبل شهرين ونتمنى من الجهات المعنية التجاوب ليزول الخوف

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سعود الدعجاني - الطائف
3
3,203

جددت وفاة شاب، أمس السبت، إثر اصطدام صهريج به على طريق السديرة العام شرق محافظة الطائف، مَطالب الأهالي ومرتادي الطريق، بضرورة وقف نزيف الدماء على هذا الطريق بازدواجيته وإنارته وتشغيل نظام الرصد الآلي على طوله.

وقال المواطن سالم الوذيناني: "نوجه مناشدة عاجلة لمدير إدارة مرور الطائف بتشغيل وتغطية الطريق بالكامل بأجهزة الرصد الآلي والذي يبلغ طوله حوالى 33 كيلو مترًا، ونأمل وجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات التي لا تحمل لوحات والتي يقودها شباب متهور يُحدث تجاوزات خاطئة يذهب ضحيتها أرواح بريئة".

وبيّن أنه منذ بداية شهر محرم الماضي أمر محافظ الطائف سعد مقبل الميموني، بتشكيل لجنة للوقوف على الطريق من إدارات المرور والطرق والمحافظة ومن رئيس مركز سديرة، واتخذوا عدة توصيات؛ منها وجود دوريات سرية ومرور، ونظام للرصد الآلي "ساهر" عَمِل منها جهازان وبقي جهازان آخران لم تركب الكاميرات فيهما حتى الآن، ومن ضمن التوصيات سفلتة طريق بطول 17 كم لتخفيف الازدحام من سديرة إلى الحلاة، ولم يُتخذ به أي إجراء حتى الآن.

واختتم "الوذيناني" قائلًا: "فقدنا قبل شهرين شابين من أبناء المنطقة، وأمس فقدنا شابًّا آخر، ونتمنى من الجهات المعنية أن تتجاوب مع معاناتنا لتنتهي حالة الخوف من هذا الطريق".

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