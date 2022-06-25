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أمريكا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

دعت الحوثيين إلى إنهاء الهجمات الاستفزازية نيابة عن النظام الإيراني

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأمريكية باسم وزير الخارجية مايك بومبيو، أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجومًا بطائرة من دون طيار على مطار أبها الدولي للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وأن التقارير الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة (21) آخرين، مشددًا على أن هذه الهجمات المدعومة من إيران غير مقبولة، وهي أكثر استنكارًا لأنها تستهدف المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان، الحوثيين المدعومين من إيران إلى إنهاء هذه الهجمات المتهورة والاستفزازية نيابة عن النظام الإيراني، قائلاً " يجب على الحوثيين الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد".


الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمريكا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
سبق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأمريكية باسم وزير الخارجية مايك بومبيو، أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجومًا بطائرة من دون طيار على مطار أبها الدولي للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وأن التقارير الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة (21) آخرين، مشددًا على أن هذه الهجمات المدعومة من إيران غير مقبولة، وهي أكثر استنكارًا لأنها تستهدف المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان، الحوثيين المدعومين من إيران إلى إنهاء هذه الهجمات المتهورة والاستفزازية نيابة عن النظام الإيراني، قائلاً " يجب على الحوثيين الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد".


25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
12:04 AM

أمريكا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

دعت الحوثيين إلى إنهاء الهجمات الاستفزازية نيابة عن النظام الإيراني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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2,625

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأمريكية باسم وزير الخارجية مايك بومبيو، أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجومًا بطائرة من دون طيار على مطار أبها الدولي للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وأن التقارير الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة (21) آخرين، مشددًا على أن هذه الهجمات المدعومة من إيران غير مقبولة، وهي أكثر استنكارًا لأنها تستهدف المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان، الحوثيين المدعومين من إيران إلى إنهاء هذه الهجمات المتهورة والاستفزازية نيابة عن النظام الإيراني، قائلاً " يجب على الحوثيين الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد".


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