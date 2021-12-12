وأوضح الربيعة؛ عبر حسابه في تويتر، أنه لا يوجد ازدحام في الحرمين، وقال: "والأجواء جميلة جداً، خصوصاً خلال أيام الأسبوع (الأحد - الأربعاء).

قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ إن هذه الأيام هي أجمل الأوقات لأداء العمرة، وكذلك زيارة المسجد النبوي.

الربيعة: هذه الأيام هي أجمل الأوقات لأداء العمرة.. وهذه الصورة تؤكّد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-12 قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ إن هذه الأيام هي أجمل الأوقات لأداء العمرة، وكذلك زيارة المسجد النبوي. وأوضح الربيعة؛ عبر حسابه في تويتر، أنه لا يوجد ازدحام في الحرمين، وقال: "والأجواء جميلة جداً، خصوصاً خلال أيام الأسبوع (الأحد - الأربعاء). ونشر الربيعة؛ صورة للحرم اليوم تؤكّد نصيحته.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 11:42 AM

الربيعة: هذه الأيام هي أجمل الأوقات لأداء العمرة.. وهذه الصورة تؤكّد قال: الأجواء جميلة جداً خصوصاً خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء





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قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة؛ إن هذه الأيام هي أجمل الأوقات لأداء العمرة، وكذلك زيارة المسجد النبوي.

وأوضح الربيعة؛ عبر حسابه في تويتر، أنه لا يوجد ازدحام في الحرمين، وقال: "والأجواء جميلة جداً، خصوصاً خلال أيام الأسبوع (الأحد - الأربعاء).

ونشر الربيعة؛ صورة للحرم اليوم تؤكّد نصيحته.