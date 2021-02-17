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السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور على خلفية الأزمة الحدودية

"البرهان" يعقد اجتماعاً مع "الشيخ" قبل قمة مزمعة في جوبا

أفادت مصادر دبلوماسية سودانية، باستدعاء سفير الخرطوم في أديس أبابا للتشاور، على خلفية الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن السفير جمال الشيخ موجود في الخرطوم، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للتطرق إلى القمة الرئاسية المزمع عقدها في جوبا خلال الأيام المقبلة.

ويلتقي "البرهان" ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في جوبا قريباً؛ لمناقشة قضية النزاع الحدودي بين بلديهما بشكل منفصل مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تمهيداً لعقد قمة ثلاثية.

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السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور على خلفية الأزمة الحدودية
سبق

أفادت مصادر دبلوماسية سودانية، باستدعاء سفير الخرطوم في أديس أبابا للتشاور، على خلفية الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن السفير جمال الشيخ موجود في الخرطوم، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للتطرق إلى القمة الرئاسية المزمع عقدها في جوبا خلال الأيام المقبلة.

ويلتقي "البرهان" ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في جوبا قريباً؛ لمناقشة قضية النزاع الحدودي بين بلديهما بشكل منفصل مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تمهيداً لعقد قمة ثلاثية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
02:43 PM

السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور على خلفية الأزمة الحدودية

"البرهان" يعقد اجتماعاً مع "الشيخ" قبل قمة مزمعة في جوبا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر دبلوماسية سودانية، باستدعاء سفير الخرطوم في أديس أبابا للتشاور، على خلفية الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، بحسب ما أوردت "الشرق" اليوم الأربعاء.

وأضافت المصادر أن السفير جمال الشيخ موجود في الخرطوم، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للتطرق إلى القمة الرئاسية المزمع عقدها في جوبا خلال الأيام المقبلة.

ويلتقي "البرهان" ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في جوبا قريباً؛ لمناقشة قضية النزاع الحدودي بين بلديهما بشكل منفصل مع الرئيس سلفاكير ميارديت، تمهيداً لعقد قمة ثلاثية.

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