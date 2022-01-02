"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أمطار غزيرة والعاصمة حاضرة

حالة تنبيه متقدم مصحوبة بتدنٍ لمدى الرؤية وتشمل عدة محافظات بالمنطقة

حدّث المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً سابقاً لمنطقة الرياض، ورفع درجة الإنذار من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ورفع المركز درجة الإنذار بالمنطقة، خاصة محافظات: الحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء.

ولفت إلى أن الحالة المستمرة منذ الثامنة مساء الخميس الماضي متواصلة إلى التاسعة مساء اليوم.