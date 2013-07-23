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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

سألا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب طاجيكستان الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب طاجيكستان الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
09:21 PM

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس طاجيكستان في وفاة شقيقته

سألا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب طاجيكستان الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، في وفاة شقيقته ـ رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا ـ رحمها الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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