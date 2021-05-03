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بائعة الخضار تكشف تفاصيل اتصال نائب أمير الشرقية: لديّ معاملة للحصول على الجنسية

قالت لـ"سبق" إنها سامحت مَن قام بتصويرها ومتنازلة عن حقها أمام الجهات الرسمية

كشفت "أم زياد" بائعة الخضار لـ"سبق"، تفاصيل واقعة تصويرها من خلال شخص وانتشار مقطع التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها متنازلة عن حقها الخاص أمام الجهات الرسمية؛ فيما أكدت أنه لم تتواصل معها أي جهة رسمية إلى الآن.

وتفصيلًا، قالت "أم زياد": إن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز تَواصل مع الأسرة لتوفير ما تحتاجه من طلبات؛ مقدمة له الشكر الجزيل، ومؤكدة أن مثل هذا التواصل مع القادة ليس بمستغرب عليهم.

وأكدت "أم زياد" أن "الشخص الذي قام بتصويري، صورني من الخلف قبل القدوم إليّ؛ وذلك يوم السبت الماضي.. ورغم ما لحقني من إساءة وضرر إلا أنني متنازلة ومسامحة دنيا وآخرة".

وقالت "أم زياد": أنا لست سعودية؛ ولكني أفتخر أنني أعيش في هذا الوطن العظيم، ولديّ معاملة جنسية جارية في الجهات الرسمية؛ فأنا من مواليد السعودية وتحديدًا مدينة الدمام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو لحوار بين رجل وبائعة خضار في مدينة الدمام نهار يوم السبت الماضي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول شخص يسأل بائعة خضار متجولة في المملكة إن كانت سعودية؟ وما الذي دفعها للخروج في حرارة الشمس نهار رمضان؟ وإن كان لها ضمان اجتماعي؟ قبل أن ينتقدها لعدم طلب الدعم من الحكومة والجلوس في الشمس الحارة.

فيما استدعت النيابة العامة مُصَوّر المرأة للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية.. وتهيب النيابة بالجميع، اتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.

ووجّه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة "أم زياد"، التي تَعرّضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة.

وأجرى الأمير اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق؛ أسوة بغيرها من بائعي الخضروات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبّر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، عن شكره وتقديره لمبادرة نائب أمير الشرقية؛ مؤكدًا أنه جرى على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة غدًا الثلاثاء.

من جانبها، قدّمت "أم زياد" شكرها وتقديرها لمبادرة نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمة الحريصة على مراعاة أبناء وبنات الوطن.

بائعة الخضار اتصال نائب أمير الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بائعة الخضار تكشف تفاصيل اتصال نائب أمير الشرقية: لديّ معاملة للحصول على الجنسية
سبق

كشفت "أم زياد" بائعة الخضار لـ"سبق"، تفاصيل واقعة تصويرها من خلال شخص وانتشار مقطع التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها متنازلة عن حقها الخاص أمام الجهات الرسمية؛ فيما أكدت أنه لم تتواصل معها أي جهة رسمية إلى الآن.

وتفصيلًا، قالت "أم زياد": إن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز تَواصل مع الأسرة لتوفير ما تحتاجه من طلبات؛ مقدمة له الشكر الجزيل، ومؤكدة أن مثل هذا التواصل مع القادة ليس بمستغرب عليهم.

وأكدت "أم زياد" أن "الشخص الذي قام بتصويري، صورني من الخلف قبل القدوم إليّ؛ وذلك يوم السبت الماضي.. ورغم ما لحقني من إساءة وضرر إلا أنني متنازلة ومسامحة دنيا وآخرة".

وقالت "أم زياد": أنا لست سعودية؛ ولكني أفتخر أنني أعيش في هذا الوطن العظيم، ولديّ معاملة جنسية جارية في الجهات الرسمية؛ فأنا من مواليد السعودية وتحديدًا مدينة الدمام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو لحوار بين رجل وبائعة خضار في مدينة الدمام نهار يوم السبت الماضي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول شخص يسأل بائعة خضار متجولة في المملكة إن كانت سعودية؟ وما الذي دفعها للخروج في حرارة الشمس نهار رمضان؟ وإن كان لها ضمان اجتماعي؟ قبل أن ينتقدها لعدم طلب الدعم من الحكومة والجلوس في الشمس الحارة.

فيما استدعت النيابة العامة مُصَوّر المرأة للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية.. وتهيب النيابة بالجميع، اتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.

ووجّه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة "أم زياد"، التي تَعرّضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة.

وأجرى الأمير اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق؛ أسوة بغيرها من بائعي الخضروات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبّر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، عن شكره وتقديره لمبادرة نائب أمير الشرقية؛ مؤكدًا أنه جرى على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة غدًا الثلاثاء.

من جانبها، قدّمت "أم زياد" شكرها وتقديرها لمبادرة نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمة الحريصة على مراعاة أبناء وبنات الوطن.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
09:22 PM
اخر تعديل
04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
03:34 AM

بائعة الخضار تكشف تفاصيل اتصال نائب أمير الشرقية: لديّ معاملة للحصول على الجنسية

قالت لـ"سبق" إنها سامحت مَن قام بتصويرها ومتنازلة عن حقها أمام الجهات الرسمية

A A A
عبدالله السالم - الدمام
37
44,889

كشفت "أم زياد" بائعة الخضار لـ"سبق"، تفاصيل واقعة تصويرها من خلال شخص وانتشار مقطع التصوير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها متنازلة عن حقها الخاص أمام الجهات الرسمية؛ فيما أكدت أنه لم تتواصل معها أي جهة رسمية إلى الآن.

وتفصيلًا، قالت "أم زياد": إن نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز تَواصل مع الأسرة لتوفير ما تحتاجه من طلبات؛ مقدمة له الشكر الجزيل، ومؤكدة أن مثل هذا التواصل مع القادة ليس بمستغرب عليهم.

وأكدت "أم زياد" أن "الشخص الذي قام بتصويري، صورني من الخلف قبل القدوم إليّ؛ وذلك يوم السبت الماضي.. ورغم ما لحقني من إساءة وضرر إلا أنني متنازلة ومسامحة دنيا وآخرة".

وقالت "أم زياد": أنا لست سعودية؛ ولكني أفتخر أنني أعيش في هذا الوطن العظيم، ولديّ معاملة جنسية جارية في الجهات الرسمية؛ فأنا من مواليد السعودية وتحديدًا مدينة الدمام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، مقطع فيديو لحوار بين رجل وبائعة خضار في مدينة الدمام نهار يوم السبت الماضي.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول شخص يسأل بائعة خضار متجولة في المملكة إن كانت سعودية؟ وما الذي دفعها للخروج في حرارة الشمس نهار رمضان؟ وإن كان لها ضمان اجتماعي؟ قبل أن ينتقدها لعدم طلب الدعم من الحكومة والجلوس في الشمس الحارة.

فيما استدعت النيابة العامة مُصَوّر المرأة للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية.. وتهيب النيابة بالجميع، اتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.

ووجّه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة "أم زياد"، التي تَعرّضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة.

وأجرى الأمير اتصالًا بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق؛ أسوة بغيرها من بائعي الخضروات؛ وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبّر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، عن شكره وتقديره لمبادرة نائب أمير الشرقية؛ مؤكدًا أنه جرى على الفور تجهيز المقر، وسيم منحه للسيدة غدًا الثلاثاء.

من جانبها، قدّمت "أم زياد" شكرها وتقديرها لمبادرة نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمة الحريصة على مراعاة أبناء وبنات الوطن.

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